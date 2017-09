Eerste van Meunier en fenomenale treffer van Neymar luidden monsterzege PSG in GVS

Wat werden de supporters van Paris Saint-Germain alweer verwend. Slachtoffer van dienst dit keer: Girondins de Bordeaux. Aan de rust had de thuisploeg met 5-1-cijfers haar schaapjes al op het droge, mede dankzij een fantastische vrije trap van Neymar én een knap doelpunt van Thomas Meunier. Onze landgenoot dook op in de zestienmeter van de tegenstander en knalde een lage voorzet in één tijd onhoudbaar tegen de netten. Meteen het eerste doelpunt van de Rode Duivel dit seizoen.



De wedstrijd eindigde evenwel met een valse noot voor de rechtsachter. In de slotminuut maakte Meunier een penaltyfout op Cafu, waarna Malcom de 6-2-eindstand op het bord schoot. Door de zege blijven de Parijzenaars alleen op kop in de Ligue 1, met drie punten meer dan eerste achtervolger Monaco.

