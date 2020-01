Eén jaar na zijn dood: Nantes eert Emiliano Sala met indrukwekkende tifo ABD

26 januari 2020

19u25

Bron: Belga 1 Ligue 1 Bordeaux heeft zondag op de 21e speeldag met 0-1 gewonnen van het Nantes van Renaud Emond. Voor de wedstrijd was er een eerbetoon aan de een jaar geleden overleden spits Emiliano Sala. Emond werd vervangen in de tweede helft.

Voor de wedstrijd brachten de supporters van Nantes hulde aan Emiliano Sala, de Argentijnse spits die vorig jaar omkwam bij een vliegtuigcrash. Nantes speelde niet in de gebruikelijke geel-groene kleuren, maar wel in witte truitjes. Verder kwam er ook nog een indrukwekkende tifo tevoorschijn over verschillende tribunes. Tijdens de wedstrijd gaven beide ploegen weinig weg. Nantes moest kort na rust verder met een man minder na een rode kaart van Girotto. Emond werd vervangen nat net geen uur spelen. In de slotminuten moest Nantes zich gewonnen geven na een doelpunt van Briand. Nantes zakt naar de zesde plaats met 30 punten, Bordeaux klimt naar de tiende plaats met 29 punten.