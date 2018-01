Een 20-jarige topper die de kassa zal doen rinkelen, een fantastische tempel, maar ook véél werk: in deze omgeving komt Preud'homme straks terecht Thomas Lissens

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv/getty/photonews . Ligue 1 Michel Preud'homme kiest zo goed als zeker voor een avontuur bij Bordeaux. Een stevige gok van 'MPH', die voor een stevige uitdaging staat met Les Girondins. Sportief draait het voor geen meter bij de Franse traditieclub, maar de ingrediënten voor een succesrecept lijken wél aanwezig. Vijf zaken die u moet weten over de uitdaging die Preud'homme te wachten staat.

1. Sportief een bedroevend seizoen

Bordeaux leed gisteren een ontluisterende 0-2-nederlaag tegen Caen in de competitie, onder meer door een strafschopgoal van Ivan Santini (ex-Kortrijk en Standard). En die verliespartij was eigenlijk een perfecte samenvatting van het snertseizoen van Bordeaux tot dusver. Het was voor Les Girondins al de tiende competitienederlaag van het seizoen, en dat na amper 21 matchen. Het gevolg is een troosteloze dertiende plaats, op negentien punten van het eerste Europese ticket. En dat kunnen er nog meer worden als Lyon vanavond wint op het veld van Guingamp. Preud'homme heeft werk op de plank liggen.

2. Blamage vanjewelste in de beker

Voor hét dieptepunt van het seizoen van Bordeaux moeten we niet in de competitie zijn, maar wel in de bekercompetitie. Minder dan twee weken geleden, op 7 januari, sneuvelden Les Bordelais in de 1/32e finales van de beker tegen vierdeklasser (!) Granville. De laagvlieger sleepte in de extra tijd verlengingen uit de brand en maakte het vervolgens af met een strafschop in minuut 103. Bordeaux eindigde de partij uiteindelijk met acht na rode kaarten voor Plasil, Carrique en Sabaly. De ervaren Tsjech werd bovendien voor maar liefst vijf speeldagen geschorst, omdat hij de scheidsrechter had uitgescholden.

Bordeaux eindigde de match met acht, hier krijgt Thomas Carrique rood.

Suite aux expulsions en Coupe de France, voici les sanctions :

Jaroslav #Plasil : 5 matchs ferme

Thomas #Carrique : 2 matchs ferme

Youssouf #Sabaly : 1 match FCGirondins Bordeaux(@ girondins) link

3. Lichtpunt in de duisternis

Veel redenen om blij te zijn hebben de fans van Bordeaux dezer dagen dus niet, maar toch is er een (fel) lichtpunt in de duisternis. Sinds eind januari 2016 voetbalt er immers ene Malcom voor Bordeaux en dit jaar is de 20-jarige Braziliaan helemaal doorgebroken. De winger, voor wie Bordeaux vijf miljoen euro betaalde aan diens jeugdclub Corinthians, scoorde al zeven keer in de competitie en hij gaf ook al vijf assists. De lichtvoetige flankspeler voetbalde zich dit seizoen in de kijker en heel wat Europese topclubs azen op zijn handtekening. Bayer München, Manchester United of Real Madrid: allemaal hebben ze miljoenen veil voor Malcom. Maar omdat de manager van de Braziliaan recent in Londen werd gespot, liggen Arsenal en Tottenham volgens de geruchtenmolen in polepositie om het goudhaantje los te weken bij Bordeaux. Gisteren speelde hij evenwel nog gewoon de hele wedstrijd tegen Caen.

4. Fantastisch stadion

Tijdens zijn periode in Brugge was het voor Preud'homme vruchteloos wachten op een nieuw stadion, maar in Bordeaux heeft hij op dat vlak meer geluk. Tussen 2013 en 2015 werd voor de club immers een fonkelniew stadion gebouwd. Kostprijs: ruim 182 miljoen euro. Het Stade Matmut-Atlantique (ook soms Nouveau Stade Bordeaux genoemd) biedt plaats aan ruim 42.000 toeschouwers en tijdens het EK van 2016 werden er vijf wedstrijden gespeeld. Toen de Rode Duivels in de groepsfase Ierland in de pan hakten (3-0), zaten er net geen 40.000 mensen op de tribunes. Aan de buitenkant van het stadion vallen vooral de vele witte palen op.

Het Nouveau Stade de Bordeaux.

5. Oude bekenden

Wanneer Preud'homme voor het eerst de kleedkamer van Les Girondins binneloopt, zal hij enkele bekende gezichten herkennen. Met Lukas Lerager en Soualiho Meïté spelen er immers twee ex-spelers van Zulte Waregem voor Bordeaux. Het duo vormde vorig seizoen nog een ijzersterke tandem in het Regenboogstadion en sinds nieuwjaar proberen ze dat ook in de Ligue 1 te doen. Lerager was er al sinds de zomer -Bordeaux betaalde 3,5 miljoen euro om de Deen los te weken bij Essevee- en Meïté werd deze winter op huurbasis overgenomen van AS Monaco. Met aanvoerder en veteraan Jérémy Toulalan (34) en doelman Benoit Costil lopen er nog enkele bekende namen rond bij Bordeaux. Zal Preud'homme ze ook opnieuw aan het voetballen én aan het winnen krijgen? Het is en blijft een gok, maar dat was Club Brugge in 2013 ook.

Lukas Lerager beleefde nog niet veel plezier aan zijn avontuur bj Bordeaux.

Meïté ging mee kopje onder tegen Granville.