Duurste speler ter wereld pakt uit met zielig stukje toneel en ontketent relletje: "Ik zal blijven uitdagen" Hans Op de Beeck

31 januari 2018

Paris Saint-Germain mag zich opmaken voor de finale van de Franse beker na 2-3 winst bij Rennes in de heenmatch van de halve finale. Dankzij goals van Meunier (een pareltje, zie video onderaan), Marquinhos en Lo Celso liep PSG snel uit, al werd het hen na rood van Mbappé en twee tegengoals nog even warm onder de voeten. In de slotfase liet Neymar zich ook van zijn allersmalste kant zien. Rennes kreeg een vrije trap na een fout op Hamari Traoré, die door Neymar geholpen leek te worden om recht te staan. Maar de met 222 miljoen euro officieel duurste voetballer ter wereld speelde komedie en trok zijn uitgestoken hand terug, om zijn tegenstander zo op de grond te laten liggen. Tot woede van enkele spelers van Rennes, die de Braziliaan te lijf wilden gaan. Neymar kreeg geel onder de neus geduwd voor het slecht stukje toneel.

Dit getuigt van weinig klasse, @neymarjr... 😏🙄



FT: #SRFCPSG 2️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/eMDEzWDECk Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Achteraf verdedigde Neymar zich. "Ik speel voetbal, zij maken fouten", sprak hij uitzonderlijk in de 'mixed zone' bij de Franse pers. "Akkoord, ik daag uit. Maar door mijn manier van voetballen. Ik pleeg geen aanslagen op andere spelers, dat kan ik niet. Ik verdedig me met de bal. Er wordt dan snel gezegd dat ik uitdaag, maar dat is nu eenmaal mijn manier van voetballen. Zij die daarover klagen, zouden het beter in de juiste context zien. De verdedigers mogen me ook zoveel provoceren als ze willen, ik zal hen alleen nog harder uitdagen om zo mijn ploeg te laten winnen. Ach, tegenwoordig kan of mag je niets meer in het voetbal of er ontstaat een polemiek rond."

PATAT! Wat een fraaie goal van @ThomMills! 😱💪#SRFCPSG 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/GIsslRRZIv Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

