Dominant PSG raast door in de Ligue 1 en deelt stevige tik uit aan huidig Frans kampioen Monaco Mike De Beck

22u55 0 AFP Ligue 1 AS Monaco is er niet in geslaagd om de kloof met leider Paris Saint-Germain te verkleinen. Integendeel zelfs, door de 1-2-zege van de Parijzenaars lopen ze nu al negen punten uit op eerste achtervolgers Lyon en Monaco. Is de Franse titelstrijd nu al gestreden? Youri Tielemans speelde 67 minuten terwijl Thomas Meunier vanop de bank moest toekijken.

Aartsgevaarlijk waren ze, die speldenprikken van Paris Saint-Germain. Youri Tielemans had zijn maatje Yannick Carrasco, die de aftrap mocht geven, maar net op een vriendelijke handdruk getrakteerd of de 0-1 stond al bijna op het scorebord. Neymar schudde onder meer Tielemans op het middenveld van zich af om Mbappé diep te sturen. Die deed alles goed en omspeelde Subasic, maar kon de bal niet in de kooi leggen. Enkele minuten later was het weer van dat. Mbappé, een gesel voor de defensie van Monaco, was Subasic opnieuw te snel af. Nu was het Draxler die de bal niet in doel kon tikken.

Twee stevige waarschuwingen overleefden de Monegasken dan wel, de derde was er te veel aan. De bezoekers kwamen door geklungel achterin weer in balbezit waarop Draxler het leer voor doel bracht. Daar lag Cavani op vinkenslag om zijn zestiende tegen de touwen te jagen. Monaco was nochtans gewaarschuwd.

Ook in de tweede helft was het al PSG wat de klok sloeg. Monaco had het bijzonder moeilijk om kansen te creëren, maar dat gold niet voor de bezoekers. Neymar plaatste de bal eerst tegen de staak waarop Mbappé enkele tellen later zijn stiftbal van de lijn zag gekeerd. Niet veel later was het dan toch raak. Neymar mocht de trekker overhalen vanop de penaltystip en faalde dan ook niet. 0-2 en wedstrijd gespeeld, zou je zo denken. Dat klopte ook. Al werd het nog onnodig spannend wanneer Moutinho een vrije trap via de rug van Mbappé tegen de touwen prikte. Monaco was vooraan onmondig en leed dan ook een terechte nederlaag. PSG ligt nu in polepositie voor de Franse titel. Monaco verloor een eerste keer sinds 18 december 2016 nog een keer in de Ligue 1. Toen was Lyon met 3-1 te sterk.

