Dit moet (echt) de grootste misser ooit zijn en het kost PSG nog titelfeest ook: ai ai, Choupo-Moting

08 april 2019

07u08 0 Ligue 1 We zijn begin april, maar PSG kon gisteravond al de titel in de Ligue 1 vieren mits winst tegen het Straatsburg van Matz Sels. Maar daar dacht de Kameroener Eric Maxim Choupo-Moting anders over.

Schuldbekentenis: U hebt ons hier ongetwijfeld al menige keer zien goochelen met termen als zwaarste blunder ooit, mooiste goal ooit, maar van deze -in de categorie grootste misser ooit- is niets gelogen. Helemaal niet afgaande op het niveau en de gelegenheid. Een spits van PSG, toch geen luizenclubje, in de match waarin de hoofdstedelijke club kampioen kan spelen. En te zeggen dat de avond perfect begon voor onze 30-jarige Kameroener. Choupo-Moting zorgde in minuut 13 voor de openingsgoal. De champagne stond dan al klaar om ontkurkt te worden in het Parc des Princes. Dat was echter buiten middenmoter Straatsburg gerekend. Nog voor de pauze stond het 1-2 dankzij goals van Da Costa en Goncalves.

Maar wat er tussen die beide uitgoals afspeelde, is er eentje voor de overlevering. Dani Alves stak perfect door tot bij Nkunku, die Sels beheerst klopte met een lobbal. Een seconde voor de bal over de lijn rolt, vindt Choupo-Moting het echter nodig om zijn voet tegen de bal te zetten om zijn ‘brace’ te claimen. Alleen raakt hij de bal verkeerd, om die met zijn linker zowaar nog uit de goal te houden. Onwaarschijnlijk. Of waarom de ex-spits van Schalke en Stoke City alleen mag spelen als Neymar en Cavani gekwetst zijn en Mbappé op de bank zit. De reactie van Mbappé sprak boekdelen.

Tot overmaat van ramp voor Choupo-Moting, kwam PSG in de tweede helft ondanks een belegering van het doel alleen maar tot de gelijkmaker via Kehrer. Choupo-Moting werd op het uur vervangen door Mbappé, maar ook de Franse wonderboy wist een sterke Sels niet te kloppen. Volgende week zondag dan maar voor PSG, wanneer het op bezoek moet bij eerste ‘achtervolger’ Lille. Met 20 punten voorsprong volstaat een gelijkspel voor de ploeg van Tuchel. De Duitse trainer ontbreekt dan vermoedelijk op de bank, want hij werd gisteren naar de tribune gestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding. Hij had beter Choupo-Moting de levieten gelezen.