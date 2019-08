Denayer en Lyon lijden eerste nederlaag in Montpellier, Souquet (ex-AA Gent) scoort wereldgoal Redactie

27 augustus 2019

21u15

Bron: Belga 0 Ligue 1 Olympique Lyon is na drie speeldagen het maximum van de punten kwijt in de Ligue 1. De ploeg van Jason Denayer verloor dinsdagavond een uitgestelde wedstrijd in Montpellier met 1-0. Lyon speelde bijna de volledige tweede helft met een man minder.

Het Lyon van aanvoerder Denayer domineerde het openingshalfuur, maar dwong weinig kansen af. Montpellier voetbalde goed mee en zorgde in het slot van de eerste helft voor dreiging. De thuisploeg kreeg eerst een strafschop, na een trekfout op Laborde, maar Delort werkte af tegen de paal. De aanhoudende druk loonde wel, want op slag van rust stond de 1-0 toch op het scorebord. Arnaud Souquet (42.) ramde een matig weggekopte bal in een tijd binnen. De Franse verdediger speelde vorig seizoen nog voor AA Gent.

THRUGTH LE BUT INCROYABLE SOUQUET😭❤️❤️ pic.twitter.com/vCzi8wR8X0 VDB Jr🇵🇹(@ FelixVini7) link

Na de pauze ging de laatste hoop op een zege snel in rook op voor Lyon. In de 51e minuten gingen de poppetjes aan het dansen. Koné gaf een elleboogje in het gezicht van Delort, die neus aan neus ging staan met de Malinees van Lyon. Koné deelde nog een kopstoot uit en kreeg rood. Met een man minder konden de bezoekers het tij niet meer keren, al kwam Denayer er nog dichtbij. De perfect getimede kopbal van de aanvoerder scheerde op het uur de paal.

Met 6 op 9 staat Lyon nu op een gedeelde tweede plaats na Rennes, de enige ploeg met een perfect rapport in Frankrijk. Montpellier pakt zijn eerste overwinning.