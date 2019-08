De voorbode van een transfer? Neymar niet in PSG-selectie voor competitie-opener Redactie

10 augustus 2019



Neymar komt morgenavond niet in actie als PSG zijn Ligue 1-seizoen opent met een thuiswedstrijd tegen Nimes. De Braziliaan behoort niet tot de selectie. Volgens PSG-coach Thomas Tuchel is Neymar niet volledig fit. “Neymar heeft geen goede trainingsweek achter de rug”, zegt Tuchel. “Hij kreeg zowel donderdag als vandaag een trap. Daarom kan hij morgen niet spelen. Hij heeft een kleine blessure opgelopen en zal individueel moeten trainen.”

Sportief directeur Leonardo spreekt andere taal. Transfertaal. “Het is belangrijk dat we snel tot een beslissing komen”, aldus Leonardo. “De onderhandelingen zijn verder gevorderd dan voorheen, maar we hebben nog geen akkoord. We zullen zien wat er gebeurt. Het zou voor iedereen goed zijn als er duidelijkheid komt. Maar we gaan zorgvuldig te werk. Het is belangrijk voor iedereen een juiste toekomst te creëren. Als Neymar blijft, zal hij spelen. Als hij vertrekt, zal hij vertrekken. We willen zo snel mogelijk weten hoe die toekomst eruit ziet.”

Neymar verbergt al de hele zomer niet dat hij graag zou vertrekken bij PSG. Hij werd de voorbije dagen gelinkt aan Real Madrid, maar ook aan een terugkeer naar FC Barcelona. Volgens de toonaangevende Madrileense kranten zoekt Real naar een manier om tegemoet te komen aan de 180 miljoen die PSG vraagt. Bij Barça, dat nog altijd de voorkeur geniet van Neymar, veroorzaakt het idee de nodige paniek. Barcelona zou dan ook een tegenoffensief voorbereiden.

PSG nam Neymar in 2017 voor het recordbedrag van 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Zijn contract in Parijs loopt nog door tot medio 2022.

