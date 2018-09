Dé revanche van Neymar op de fans die hem vooral een huilbaby vinden, dankzij assist van Meunier ODBS

Neymar had vandaag de perfecte respons in huis voor zij die hem vooral een aansteller vinden. De Braziliaanse superster, die op het voorbije WK fans en tegenstanders frustreerde door veel theater te maken, vierde opvallend nadat hij op assist van Thomas Meunier de openingsgoal voor PSG in Nîmes gemaakt had. Neymar liep rechtstreeks richting een spandoek, dat was opgehangen door de thuisfans en waarop stond te lezen 'Neymar huilbaby'. Bij het spandoek ging Neymar zetten om een huilgebaar te maken.

Paris Saint-Germain, met Meunier een hele match lang op zijn rechterflank, blijft trouwens zonder puntenverlies in de Franse competitie. De titelverdediger verspeelde bij Olympique Nîmes dan wel een voorsprong van 0-2 na de goal van Neymar en eentje van Di María. Die laatste scoorde met een hoekschop die rechtstreeks in doel verdween...

Nîmes knokte zich terug via Bobichon en de thuisploeg kwam op gelijke hoogte nadat ref Blaquart na hulp van de videoscheidsrechter naar de stip had gewezen. Savanier benutte de strafschop. Mpabbé bracht PSG op heerlijke wijze weer op voorsprong. De snelle aanvaller werd weggestuurd door Kimpembe, nam de bal perfect aan en joeg die onhoudbaar achter doelman Bernardoni. Cavani pakte ook nog zijn doelpunt mee. Mbappé en Savanier kregen in blessuretijd beiden rood, Meunier zag geel. PSG is met twaalf punten uit vier wedstrijden koploper.

