De ongeëvenaarde snelheid van Kylian Mbappé: 38 kilometer per uur in kampioenenmatch tegen Monaco Jonge Fransman komt zowaar een beetje in de buurt van Usain Bolt DMM

23 april 2019

06u01 0 Ligue 1 We hebben Mathieu van der Poel op de fiets, maar in het voetbal is er ook ene Kylian Mbappé. De jonge Fransman is een fenomeen op zijn eigen manier en dat bewijst een opvallende statistiek in de nasleep van de kampioenenwedstrijd tegen Monaco.

Paris Saint-Germain is opnieuw kampioen in de Ligue 1 en dat hebben de Parijzenaars nog geen klein beetje te danken aan Kylian Mbappé. De 20-jarige winger legde er in de beslissende match tegen Monaco drie in het mandje. Drie typische Mbappé-goals die zorgden voor een hattrick in de kampioenschapsmatch. Mbappé kende geen medelijden met zijn ex-ploeg Monaco en was zo in zijn eentje verantwoordelijk voor de 3-1-overwinning.

Maar dat is niet alles, want een opvallende statistiek die in de nasleep van de wedstrijd aan de oppervlakte kwam, deed de monden nog wat verder openvallen. Bij zijn eerste goal liet Mbappé na een één-tweetje met Moussa Diaby een topsnelheid noteren van 38,5 kilometer per uur. Een ongelofelijke snelheid die in de grote voetbalcompetities nog nooit werd gezien. Ter referentie de hoogste snelheid die door een speler werd gemeten in de Premier League: Leroy Sané met 35,48 kilometer per uur.

Mbappé gaat dus nog een pak sneller dan zijn concurrenten en dan is de vergelijking met Usain Bolt nooit veraf. Met zijn snelheidspiek doet Mbappé zowaar beter dan de gemiddelde snelheid die de Jamaicaan realiseerde tijdens zijn wereldrecord op de 100m in Berlijn. Bolt klokte na 100 meter af op een gemiddelde snelheid van 37,58 kilometer per uur. Zijn piek lag met ruim 44 kilometer per uur nog een eind hoger dan het beste moment uit de ren van Mbappé tegen Monaco.

Vrezen moet Mbappé in elk geval niet. Bolts voetbalcarrière kwam na zijn atletiekpensioen niet bepaald van de grond. In afwezigheid van de snelste man op aarde lijkt niemand aan de sprint van Mbappé te kunnen tornen op een voetbalveld. Met zijn drie goals overschreed de aanvaller ook de kaap van 30 competitiedoelpunten. Het is van Jean-Pierre Papin geleden in 1989 dat een Fransman nog zoveel ballen tegen de netten trapte in de Ligue 1.

Kylian Mbappe’s hat trick against Monaco makes him the youngest player to score 30 goals in a single Ligue 1 campaign 🔥



Only Lionel Messi has more goals in Europe’s top five leagues this season. pic.twitter.com/7PkSFOmX7u ESPN FC(@ ESPNFC) link