De memorabele avond van ex-Rode Duivel Guillaume Gillet bij Lens

22 mei 2019

16u07

Bron: 7sur7 2 Ligue 1 Guillaume Gillet, in een vorig leven nog Rode Duivel, is momenteel kapitein van de Franse tweedeklasser Lens. Gisteren wonnen de Noord-Fransen hun eindrondewedstrijd tegen Paris FC na strafschoppen. Het was de Belg die in een straffe thriller de hoofdrol wegkaapte.

Het Stade Charléty, de thuishaven van Paris FC, was voor de eindrondewedstrijd in de strijd naar een Ligue 1-ticket helemaal volgelopen. De bijna tienduizend meegereisde Lens-supporters kregen een ware thriller te zien. Thierry Ambrose (Lens) opende na 16 minuten de score, een voorsprong die Gillet en zijn teamgenoten wisten vast te houden tot in de 90e minuut. Maar in de vierde minuut van de extra tijd maakte Marko Maletic (ex-Lommel en -Roeselare) gelijk voor Paris FC.

Guillaume Gillet 🇧🇪qui joue pour ce public @RCLens ..on parle bien d’un match de barrage pour une montée et il reste des obstacles ..mais quelle ambiance hier soir !! pic.twitter.com/pF2jjmPOym Stéphane Pauwels(@ StephanePauwels) link

Na scoreloze verlengingen was het moment gekomen van Guillaume Gillet. Bij een 4-4-stand scoorde de Luikenaar de beslissende strafschop (4-5). De kapitein plaatste de bal keurig in de linkerhoek en bezorgde zijn team zo een plek in de halve finale op 24 mei. Daar wacht Troyes, de derde uit de Ligue 2. Voor promotie moeten de Noord-Fransen in een eventuele finale dan nog voorbij de 18e uit de Ligue 1.

Gillet is intussen 35 jaar en kwam in de zomer van 2018 over van Olympiakos. Van 2008 tot 2016 speelde de flankverdediger bij Anderlecht, waar hij in 330 wedstrijden 62 doelpunten maakte.

#FierDEtreLensois #Ligue1 #DominosdLigue2 #ParisFC #RCLens #PFCRCL #PlayOffs La joie de Guillaume Gillet et des supporters après le dernier pénalty ! pic.twitter.com/2c2bfrlpd9 supplensois(@ supplensois) link

#FierDEtreLensois #Ligue1 #DominosLigue2 #ParisFC #RCLens #PFCRCL #PlayOffs Le message aux supporters lensois de Guillaume Gillet (Capitaine du RC Lens) avant le match de Play-off 2 contre Troyes ! pic.twitter.com/W5Q4w5qgi6 supplensois(@ supplensois) link