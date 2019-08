De klok tikt genadeloos verder voor Neymar en Barcelona. Met sleutelrol voor Dembélé YP

Bron: RMC Sports/L'Equipe/Le Parisien 0 Neymar De transfersoap rond Neymar gaat onverminderd voort. Gisteren schreven we al De transfersoap rond Neymar gaat onverminderd voort. Gisteren schreven we al dat Barça een ultiem bod had neergelegd bij Paris Saint-Germain , vandaag spreken Franse media elkaar tegen. Zo schrijft RMC dat de Parijzenaars het bod van tafel hebben geveegd en enkel harde cash willen, terwijl ze in L’Equipe en in Le Parisien alsnog geloven dat de constructie ‘bedrag plus spelers’ het gewenste resultaat kan opleveren.

“Geen goed nieuws voor FC Barcelona en Neymar. Woensdagavond heeft PSG beslist het bod op de Braziliaanse spelmaker (een geldsom plus minstens een speler) te weigeren”, schrijft RMC Sport op basis van ‘een getuigenis van een bron dichtbij het transferdossier’. “Bij Barça weten ze al van bij het begin wat we willen en daar zijn ze momenteel nog ver van verwijderd”, zo zou aan het medium zijn meegedeeld. Bijkomende reden waarom PSG niet zou toehappen: er is onvoldoende tijd om de onderhandelingen met de Barça-spelers die in de deal betrokken zullen worden, af te ronden – de transfermarkt sluit immers op twee september.

“Of de volle pot, of geen deal”

Door de constructie ‘geldsom plus speler’ mogen ze volgens RMC bij Barcelona dus een streep trekken, niet in het minst omdat Ousmane Dembélé – één van de spelers die genoemd wordt als pasmunt – geen trek heeft in een terugkeer naar eigen land. Moussa Sissoko, zijn makelaar, herhaalde gisteren bij datzelfde RMC dat zijn cliënt “100 procent zeker” in Catalonië blijft. Het lijkt dus simpel voor Barcelona: ofwel betaalt de club van Lionel Messi het bedrag dat PSG voor Neymar wil, ofwel blijft die gewoon in de Franse hoofdstad. Althans, dat is dus wat RMC vandaag schrijft.

In L’Equipe klinkt een gelijkaardig verhaal, al weten ze daar dat PSG helemaal nog niet definitief ‘nee’ heeft gezegd tegen het bod van Barça. Wél is het zo dat Ousmane Dembélé ook daar als sleutelfiguur wordt gezien: hij wil niet weg, al proberen bestuursleden van beide teams hem op andere gedachten te brengen. Bij PSG zou hij herenigd worden met Thomas Tuchel, de man waaronder hij eerder ook al hoge toppen scheerde bij Borussia Dortmund. Een troef, volgens L’Equipe, en ingewijden in het dossier denken dat de wispelturige Fransman, met het oog op het EK komende zomer, alsnog zal plooien. Als hij weigert naar PSG te gaan, riskeert hij zijn selectie voor Les Bleus op het spel te zetten. Maar wat als Dembélé en zijn entourage toch het been stijf houden?

Plan B

Volgens L’Equipe hebben ze bij Barça gisteren alvast een plan B in de steigers gezet, al tikt de klok genadeloos verder in het nadeel van de Catalanen. Een ander bedrag, gecombineerd met een andere speler behoort tot de mogelijkheden, maar dat ligt al een stuk gevoeliger. Le Parisien oppert dan weer dat een derde speler de oplossing kan zijn. Daar droppen ze de naam van rechtsachter Nelson Semedo, maar Barça gaf eerder aan dat de Portugees niet weg mag. Willen ze bij Barça dan een andere speler (Arthur?) opofferen die nog voorkomt in de plannen van coach Ernesto Valverde? Zijn ze er kapitaalkrachtig genoeg om een hoger bedrag cash op tafel te leggen? Vragen waarop we ongetwijfeld ten laatste op 2 september een antwoord kennen, al volgt er mogelijk vanavond al een cruciale ontmoeting in Monaco. Daar tekenen PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en Barça-preses Josep Bartomeu immers present voor de loting van de Champions League.

