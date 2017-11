De ene miljoenentransfer in de bres voor de andere: "Neymar heeft ook maar twee armen en twee benen" Glenn Van Snick

17u15

Bron: Téléfoot 0 Photonews Ligue 1 Neymar krijgt het de laatste tijd zwaar te verduren. Volgens Franse media zou de Braziliaan naast zijn schoenen lopen in de Parijse hoofdstad, terwijl ook de relatie met zijn ploegmakkers niet optimaal zou zijn. Kylian Mbappé neemt het in het voetbalprogramma Téléfoot nu op voor zijn collega-spits.

"Neymar is ook maar een man zoals iedereen", stelt de 18-jarige goaltjesdief. "Hij heeft ook maar twee armen, twee benen en één hart, net als wij. De kritiek die hij te verduren krijgt, komt dus ook bij hem heel hard aan. Langs de buitenkant laat hij misschien zien dat het hem allemaal niet raakt. Maar als je hem beter kent, merk je dat hij ook maar een gewone jongen is."

Mbappé haalde ook aan dat ze onderling bij Paris Saint-Germain niet over de kritiek praten. "We vinden met de groep dat we dat allemaal moeten negeren. We praten liever over andere zaken dan de kritiek die over ons gegeven wordt", aldus de jonge Fransman.

Eerder haalde Mbappé aan dat de Braziliaan als een grote broer voor hem is. "Dankzij Neymar verliep mijn integratie bij PSG een pak vlotter. Hij nam mij echt onder zijn vleugels. Neymar helpt niet enkel op het veld, maar ook ernaast. Nogmaals het bewijs dat hij maar een normaal mens is."

Photonews en Téléfoot

Photonews