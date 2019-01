De afrekening van Monaco met Youri Tielemans: trainer en topmakelaar Jorge Mendes willen hem weg Kristof Terreur

29 januari 2019

09u21 0 Ligue 1 Monaco wil hem weg. Zelf zoekt hij liever ook andere oorden op. Youri Tielemans (21) is aan zijn laatste dagen in het prinsdom bezig. Nieuwe en oude trainer Leonardo Jardim rekent met hem af. De huismakelaar van Monaco, Jorge Mendes, pusht hem naar Leicester City. Een aftocht langs een achterpoortje.

Het is niet al goud wat blinkt. Twee weken geleden droeg Youri Tielemans nog trots de aanvoerdersband bij het kwakkelende AS Monaco. Trainer Thierry Henry, net zoals de bondscoach een believer, had de oud-Gouden Schoen erg hoog zitten - lievelingetje van de meester. Het ontslag van Titi, donderdag in allerijl, veranderde alles. Enter Jorge Mendes, de supermakelaar die het laatste jaar bij Monaco wat op de achtergrond was geduwd. Die rehabiliteerde meteen Leonardo Jardim, de Portugese trainer die in oktober nog op straat was gezet.

