Dani Alves verzamelde in zijn eentje al meer prijzen dan PSG in zijn hele geschiedenis, geen enkele actieve voetballer doet beter Mike De Beck

16 april 2018

11u56

Bron: L'Equipe 0 Ligue 1 Dani Alves blijft de ene prijs na de andere maar aan elkaar rijgen. Gisteren mocht de Braziliaanse rechtsachter met het Franse kampioenschap een nieuwe trofee op de schouw zetten. Ondertussen zit hij al aan 36 titels. En dat is zelfs meer dan zijn huidige club Paris Saint-Germain tot nu wist te verzamelen.

Dani Alves verzamelt titels en prijzen als ware het Panini-stickers. Zijn verzamelwoede gaat ook dit seizoen rustig verder. Gisteren pakte de ploegmakker van Thomas Meunier na de stevige 7-1-zege tegen dichtste concurrent Monaco al zijn 36ste prijs in zijn rijkgevulde voetbalcarrière. Zo doet hij zelfs beter dan zijn huidige werkgever Paris Saint-Germain. De club uit Parijs vulde vooral de voorbije jaren onder het bewind van de steenrijke Nasser Al-Khelaifi vlijtig de prijzenkast. Zo won PSG gisteren de vijfde Franse titel in de voorbije zes jaar. 34 prijzen sleepte PSG ondertussen in de wacht. Twee minder dus dan Dani Alves. Als we ook nog de wereldtitel die Dani Alves in 2003 met de U20 van Brazilië veroverde er bij tellen, zit de Zuid-Amerikaan dus aan 37 prijzen.

Geen enkele nog actieve voetballer doet beter

Van de huidige actieve voetballers doet alvast niemand beter. Andrés Iniesta pakte met zijn Barcelona ondertussen al 32 prijzen en Zlatan Ibrahimovic vervolledigt de top drie met 31 stuks. Dan volgen Lionel Messi (30 prijzen), Gerard Piqué (29), Xavi (29), Sergio Busquets (27 en Cristiano Ronaldo (24). Van de niet actieve spelers is de Braziliaan Maxwell met 37 prijzen nog wel de recordhouder.

3 met Paris Saint-Germain:

1x kampioen van Frankrijk (2018)

1x Coupe de la Ligue (2018)

1x Franse Super Cup (2017)

2 met Juventus:

1x kampioen van Italië (2017)

1x beker van Italië (2017)

23 met Barcelona:

6x kampioen van Spanje (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016)

4x beker van Spanje (2009, 2012, 2015, 2016)

4x Super Cup van Spanje (2009, 2010, 2011, 2013)

3x Champions League (2009, 2011, 2015)

3x Europese Super Cup (2009, 2011, 2015)

3x WK voor clubs (2009, 2012, 2015)

5 met Sevilla:

1x beker van Spanje (2007)

1x Spaanse Super Cup (2007)

2x UEFA Cup (2006, 2007)

1x Europese Super Cup (2006)

3 met Brazilië:

1x Copa America (2007)

2x Confederations Cup (2009, 2013)