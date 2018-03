D-day voor Neymar, die door zijn moeder begeleid wordt naar ziekenhuis YP/TTV

03 maart 2018

Vandaag is de grote dag voor Neymar Jr. De Braziliaanse superster, die in de competitiewedstrijd met PSG tegen Marseille een barst in het middenvoetsbeentje en een verstuikte enkel opliep, wordt geopereerd in het Mater Dei-ziekenhuis in Belo Horizonte. Hij werd bij zijn trip vergezeld door moeder Nadine Goncalves Da Silva en Rodrigo Lasmar, de teamarts van het Braziliaanse nationaal elftal. Die zal de operatie in goede banen leiden.

"We zullen er alles aan doen om hem fit te krijgen voor het WK", liet Lasma eerder optekenen. "Natuurlijk is hij ontgoocheld, maar hij begrijpt dat een operatie onafwendbaar is". Volgens de vader en zaakwaarnemer van Neymar zou de revalidatie slechts zes tot acht weken in beslag nemen, toch meent Lasma dat het WK van de Braziliaan mogelijk in het gevaar komt. In 2014 draaide het WK in eigen land ook al op een sisser uit voor Neymar. Toen brak hij in de kwartfinale tegen Colombia een ruggenwervel en moest hij toekijken hoe Brazilië in de halve finales met 7-1 van Duitsland verloor. Voor Brazilië start het WK in Rusland op 17 juni met de groepswedstrijd tegen Zwitserland.

Het hotel waar de ingreep plaats zal vinden:

Een van de kamers waarin de Braziliaanse superster straks terecht komt: