Corona doet PSG de das om, CL-finalist verliest opener bij promovendus Lens

10 september 2020

23u12

Bron: Belga 0 Ligue 1 De zeven corona-afwezigen - sterren Neymar, Mbappé, Icardi, Paredes, Di Maria, Marquinhos en Navas - bleken van het goede te veel. Paris Saint-Germain verloor vanavond zijn eerste match in de Ligue 1 met 1-0 op het veld van RC Lens. De promovendus strafte een blunder van invallersdoelman Bulka genadeloos af.

Het nieuwe seizoen in de Ligue 1 is voor de meeste ploegen al twee speeldagen ver, maar PSG werkte donderdag pas zijn eerste competitieduel af. De Parijzenaars, omwille van de vele coronabesmettingen flink gedecimeerd, gingen op het veld van promovendus Racing Lens verrassend de boot in. Het werd 1-0 na een treffer van Ganago, na een blunder van de Parijse invallersdoelman Marcin Bulka.

De Pool speelde de bal even voor het uur slecht in op Marco Verratti. De Kameroener Ignatius Ganago ging met de bal aan de haal en scoorde. PSG was niet bij machte de score om te keren, ondanks liefst 79 procent balbezit.

De Parijzenaars mochten het seizoen later beginnen, omdat ze midden augustus nog de Champions League-finale afwerkten tegen Bayern München (1-0 nederlaag). De voorbije dagen werd het team geteisterd door een coronagolf. Om die reden waren sterspelers Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Marquinhos, Keylor Navas en Leandro Paredes afwezig. Zij raakten allen besmet op een trip naar Ibiza. Onder meer youngsters Muinga en Ruiz-Atil draafden daarom op in de aanval.

