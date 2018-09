Coach Reims wil werken aan zijn verdediger: "Björn Engels moet agressiever worden" PJC

Bron: L'Equipe 0 Ligue 1 't Wordt een test. Björn Engels (24) bezoekt vanavond PSG en Neymar met Reims. "Hij moet agressiever worden", vindt zijn coach.

"Een beleefde, welopgevoede en slimme jongen." Zo omschrijft Reims-trainer David Guion Björn Engels. De Belgische verdediger speelt sinds deze zomer bij de Franse eersteklasser, nadat zijn avontuur bij Olympiakos geen succes werd. "Op termijn kan hij opnieuw een stap hogerop zetten", meent Guion in het Franse dagblad L'Équipe. "Alleen moet Björn dan wel agressiever worden. Iets meer spieren tonen."

Vanavond, om te beginnen, tegen de sterren van PSG en voormalig ploegmaat bij Club Brugge Thomas Meunier. De rechtsachter vertrok in 2016 wel na de titel, terwijl Engels geen transfer kreeg. "Het bestuur wilde me niet laten gaan", aldus Engels in L'Équipe. "En vervolgens heb ik me in de Champions League geblesseerd aan de schouder. Toen ik terugkwam, haalde ik mijn niveau niet en dacht het publiek dat ik met mijn hoofd in de Premier League zat…"

Engels wordt vanavond in de basis verwacht tegen PSG, Thomas Foket, die andere Belg van Reims, start mogelijk op de bank. Het valt ook af te wachten of Meunier titularis is.