Club steunt Neymar na gevecht in PSG - Marseille met vijf rode kaarten: “Spijt dat ik die racist niet in zijn gezicht geslagen heb”

14 september 2020

19u05 44 Ligue 1 Hommeles in de altijd beladen clash tussen PSG en Marseille. De clash ontaardde in blessuretijd volledig met een opstoot die resulteerde in vijf rode kaarten. Ook Neymar blies de aftocht na minutenlang bekvechten met de Spaanse verdediger Alvaro González. De reactie van de Braziliaan achteraf: “Ik heb er alleen spijt van dat ik niet in zijn gezicht geslagen heb.” PSG laat nu ook weten dat het haar Braziliaanse ster volledig steunt.



Een straffe PSG - Marseille. Niet alleen door de eindstand. 0-1 na een goal van Thauvin op het halfuur, waardoor de uittredende landskampioen uit Parijs de Ligue 1 gestart is met twee nederlagen op rij. Vorige week werd er ook al in Lens met 1-0 verloren. Thauvin verlengde een vrije trap van Payet in doel. De laatste keer dat Marseille in het Parc des Princes won was op 28 februari 2010, liefst 3.218 dagen geleden. De 5.000 aanwezige fans in het Parc des Princes keken het ongetwijfeld met afschuw aan.

Ref Brisard zwaaide met in totaal veertien gele kaarten en daar kwamen in minuut 95 maar liefst vijf rode stuks bij. Neymar kreeg het aan de stok met González, wat resulteerde in een gevecht in regel met een paar rake trappen en klappen. Naast Neymar - die zijn belager een tik tegen het achterhoofd verkocht - kregen ook Kurzawa en Paredes rood voor PSG, bij l’OM werden Amavi en Benedetto uitgesloten. Met acht tegen negen, eindigde de partij dus. “C’était chaud”, tweette aandachtige kijker Romelu Lukaku. En of het heet was.

Voor de VAR is het gemakkelijk mijn ‘agressie’ te bestraffen, maar nu wil ik dat we op zoek gaan naar de beelden waarop te zien is hoe die racist me een aap en hoerenzoon noemt Een duidelijk nog steeds heetgebakerde Neymar op Twitter

Na zijn rode kaart had Neymar het tegen de vierde ref al over racisme en ook nadien uitte Neymar nog zijn ongenoegen. Bij Téléfoot zei hij dat hij zijn tegenstander sloeg “omdat hij een racist is”, op Twitter ging hij nog een stapje verder. “Ik heb er alleen spijt van dat ik niet in zijn gezicht geslagen heb”, klonk het in een eerste tweet, waarna er nog een tweede exemplaar volgde. “Voor de VAR is het gemakkelijk mijn ‘agressie’ te bestraffen, maar nu wil ik dat we op zoek gaan naar de beelden waarop te zien is hoe die racist me een aap en hoerenzoon noemt. Dát wil ik zien. Maar wat gebeurt er? Ik doe een spectaculaire beweging met de bal en word ervoor gestraft, en voor een klein tikje word ik weggestuurd. Maar wat gebeurt er met hen (racisten, red.)? Wat nu?”, vraagt de Braziliaan zich af.

Álvaro González, de Spaanse verdediger die Neymar viseert in zijn pleidooi, was zich na afloop van geen kwaad bewust. “Er is geen plaats voor racisme", zo schreef hij onder meer bij een foto waarop hij met zijn ploegmaats poseert voor de privéjet die hen later weer naar Marseille bracht. “Soms moet je leren verliezen en dat accepteren op het veld. Drie ongelofelijke punten vandaag”, klonk het ook nog. Een zaak die wellicht nog wel een staartje zal krijgen.

PSG steunt Neymar

Paris Saint-Germain heeft in een officieel communiqué op haar website laten dat het haar Braziliaanse superster voor de volle 100 procent steunt. “Wij steunen Neymar Jr volledig. Hij is slachtoffer geweest van racistische opmerkingen door een tegenstander. De club wil iedereen eraan herinneren dat racisme geen plaats heeft in het voetbal en de samenleving. PSG rekent op de disciplinaire commissie om deze zaak grondig te onderzoeken.”

Eerder op zondag deed AS Monaco goeie zaken. Het nestelde zich naast de koplopers Stade Rennes en Lille. De club van voormalig Bayern-coach Niko Kovac won in eigen huis van FC Nantes (2-1). De drie leiders hebben nu zeven punten uit drie duels. Omdat PSG de finale van de Champions League speelde, kwam het nog maar twee keer in actie. Sofiane Diop zette Monaco al na een paar minuten op voorsprong, maar na een uur kwam Nantes op gelijke hoogte door Ludovic Blas. Willem Geubbels zorgde vervolgens voor de 2-1.