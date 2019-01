Cesc Fabregas blijft Henry na ontslag steunen: “Hij was de reden voor mijn komst naar Monaco en ik weet zeker dat hij een toptrainer wordt” DMM

28 januari 2019

16u56

Bron: Belga 0 Ligue 1 Voor voormalig assistent-bondscoach Thierry Henry kwam er eind vorige week vroegtijdig een einde aan zijn verblijf bij AS Monaco. ‘Titi’ werd er na enkele maanden opzijgeschoven opdat de club zijn voorganger Leonardo Jardim terug naar het prinsdom kon halen.

Op voorspraak van Henry waren er tijdens de wintermercato heel wat spelers naar Monaco gekomen in een poging de noodlijdende club te redden. De bekendste is ongetwijfeld Cesc Fabregas, onder meer ex-Barcelona en -Chelsea, en destijds nog ploegmaat van Henry bij Arsenal. “We zijn bedroefd voor Titi want ik denk dat hij een topcoach zal worden. Meer nog, ik ben daar zelfs zeker van”, verklaarde Fabregas.

“Het voetbal wacht niet en misschien was dit niet het juiste moment, of heeft hij niet genoeg tijd gekregen om al zijn projecten te realiseren. Maar dat kan gebeuren, dat is het leven. Ik wil er ook niet om liegen: de aanwezigheid van Henry was één van de belangrijkste redenen voor mijn komst naar Monaco. Thierry heeft me opgebeld, hij kende mijn situatie en wou dat ik alle minuten zou spelen.”

Afgelopen weekend zat assistent Franck Passi nog op de bank voor het belangrijke degradatieduel op het veld van Dijon, waar de Monegasken hun dertiende competitienederlaag van het seizoen lieten optekenen. De kloof met Amiens en Caen, die op een gedeelde op twee na laatste plaats staan, blijft zo drie punten. Enkel Guingamp telt één punt minder dan de fiere landskampioen van 2017.

Morgen trekt Monaco met Jardim aan het roer naar Guingamp, maar dan voor de halve finales in de Ligabeker. “Jardim kan ervaring en nieuwe ideeën aanbrengen”, bekende de Spaanse voormalige international. “Ik heb hem al gesproken, maar ik moet hem ook niet uitleggen wat ik kan bijbrengen, hij kent me goed genoeg. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik ter beschikking sta van het elftal.”

Fabregas moet in het prinsdom de nieuwe dirigent op het middenveld worden en daarnaast zijn er met ook nog ex-Luikenaar William Vainqueur en Aleksandr Golovin heel wat spelers voor min of meer dezelfde positie centraal op het middenveld, wat slecht nieuws zou kunnen zijn voor Youri Tielemans... Wordt ongetwijfeld vervolgd.