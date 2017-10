Cavani behoedt PSG van verlies in Marseille na goal en rood voor Neymar FDZ

23u05 0 REUTERS Ligue 1 Na het gelijkspel tegen Montpellier op speeldag 7 heeft het sterrenteam van Paris Saint-Germain opnieuw punten laten liggen, dit keer bij Olympique Marseille. Gustavo en Thauvin scoorden voor de thuisploeg, Neymar trof raak voor de bezoekers en pakte in de laatste minuten nog rood. Cavani kon de nederlaag afwenden met een goal op vrije trap in de 92e minuut.

PSG, met Meunier in de basis, kwam na een kwartier op achterstand door een afstandschot van Gustavo. Nog een kwartier later bracht Neymar de bezoekers op gelijke hoogte: de Braziliaan kwam ingelopen in het strafschopgebied en knalde het leer op aangeven van Rabiot voorbij Mandanda in de verste hoek.

AFP

In de 78ste minuut tikte Thauvin in de kleine rechthoek op aangeven van N'Jie de 2-1 binnen. De zaak leek beklonken voor Marseille, zeker toen Neymar drie minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart pakte. De Argentijn Lucas Ocampos tikte de nummer 10 langs achter aan, waarna die laatste zich revancheerde en een kleine duw uitdeelde. Ocampos ging theatraal liggen. De ref besloot om beide heren geel te geven; het tweede geel voor Neymar in 3 minuten, en dus mocht de sterspeler gaan douchen.

EPA

Vlak voor affluiten kon Cavani toch nog een punt uit de brand slepen voor PSG met een vrije trap die via de dwarsligger tegen de netten ging. Na tien speeldagen staat PSG nog steeds op kop in de Franse Ligue 1 met 26 punten, Monaco volgt op vier punten. Olympique Marseille staat vijfde met 18 punten.

