Cavani behoedt PSG van verlies in Marseille na goal en rood voor Neymar FDZ

23u05 0 REUTERS

Bijna de eerste seizoensnederlaag voor PSG. In de altijd beladen wedstrijd tegen Olympique Marseille zorgde Edison Cavani in blessuretijd voor de gelijkmaker. Een vrije trap via de lat binnen. Neymar - fel op de korrel genomen door de fans van Marseille - wiste op het half uur de openingsgoal van zijn landgenoot Luiz Gustavo uit. Maar Thauvin liet het Stade Vélodrome een kwartier voor tijd ontploffen toen hij de 2-1 binnentikte. Op aangeven van Clinton die Rabiot op de achterlijn aftroefde. Neymar kreeg in het slot nog zijn tweede gele kaart. De Braziliaan reageerde na een fout op Ocampos. Marseille leek op weg naar een stunt. Tot de 2-2 van Cavani.

Luiz Gustavo opent de score voor @OM_Officiel!



¿¿¿¿ #OMPSG

¿¿ LIVE op ES2 of ¿¿elevensports.be pic.twitter.com/gCwX6RyQ5A Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

.@neymarjr brengt @PSG_inside langszij! 1¿¿-1¿¿



¿¿¿¿ #OMPSG

¿¿ LIVE op ES2 of ¿¿elevensports.be pic.twitter.com/Sl3Obdtxk5 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De Vélodrome ontploft ¿¿! @FlorianThauvin zet @OM_Officiel op 2¿¿-1¿¿!



¿¿¿¿ #OMPSG

¿¿ LIVE op ES2 of ¿¿elevensports.be pic.twitter.com/MENyoq2Mbd Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

.@ECavaniOfficial maakt het opnieuw heel stil in Marseille... 2¿¿-2¿¿ ¿¿



¿¿¿¿ #OMPSG pic.twitter.com/tLrPOFJMPo Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

AFP

EPA