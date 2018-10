Carrière van Ciman, helemaal in het teken van autistisch dochtertje, kreeg plots een knauw: "Ik heb heel de nacht geweend en dacht zelfs aan stoppen" MDB

08 oktober 2018

14u50

Bron: L'Equipe 0 Ligue 1 Anders dan heel wat andere hedendaagse voetballers staat de carrière van Laurent Ciman helemaal in functie van zijn familie. Alles in teken voor zijn autistisch dochtertje Nina. Tijdens de afgelopen zomermercato ruilde hij Los Angeles in voor Franse eersteklasser Dijon en in een interview met L'Equipe komt de Belg terug op enkele beslissingen in zijn carrière. "Ik heb Franse, Italiaanse en Engelse clubs geweigerd", klinkt het.

Nadat Laurent Ciman tijdens zijn periode bij Standard vruchteloos op zoek ging naar gespecialiseerde instanties om zijn dochter Nina te helpen, dwong de centrale verdediger zelf zijn transfer af naar Montreal Impact. In Canada vond Ciman wel de juiste instellingen om de dyspraxie (een ernstige mentale handicap en een vorm van autisme) van Nina te behandelen. Toch kreeg Ciman in december 2017 van zijn club te horen dat hij moest verhuizen. "Omdat ik op vakantie was, kreeg ik om 23u een telefoontje van Impact: 'Voila, je wordt getransfereerd naar Los Angeles FC. Bedankt voor je diensten en een goede verderzetting'. Het was in het kader van een uitwisseling van spelers, dus ik mocht mijn zegje niet doen...", vertelt Ciman in L'Equipe. "Ik wilde mijn carrière bij hen beëindigen en ik liet zelfs een huis bouwen in Montreal. Toen ik het nieuws vernam heb ik heel de avond geweend. Ik heb zelfs gedacht aan stoppen met voetballen."

Ciman ging door een lastige periode, maar pakte de draad al snel weer op bij Los Angeles FC. Toch werd zijn contract in de MLS niet verlengd waardoor onze 33-jarige landgenoot nu zijn tenten opslaat in Dijon. "Ze kennen hier mijn situatie heel goed. De voorzitter heeft me beloofd dat hij me zou helpen om op zoek te gaan naar aangepaste diensten voor mijn dochter. Als mijn vrouw naar Dijon komt, gaan we met hem samen zitten om dat te bekijken."

Nina en bij uitbreiding zijn familie komt dus ook in de Ligue 1 op de eerste plaats. Niet in het eerst in zijn loopbaan trouwens. Ciman gaf ook dan ook eerlijk toe dat hij enkele aantrekkelijke aanbiedingen in het verleden naast zich had gelegd. "Ik heb Franse, Italiaanse of zelfs Engelse ploegen zoals Queens Park Rangers geweigerd. Elke keer zei ik neen omdat ik geen zekerheid had voor het welzijn van mijn dochter." Door zijn bezorgdheid voor Nina kan Ciman de zaken in het voetbal ook makkelijker relativeren. "Toen ik in laatste instantie niet bij de selectie zat voor het WK in Rusland, was ik erg teleurgesteld. Maar een glimlach van mijn dochter deed me alles vergeten. Ik heb geen triest leven, het is alleen een beetje moeilijk."