Carnaval in Rio komt eraan, of waarom een blessure of schorsing in deze periode van het jaar vaste koek is bij Neymar NVE

24 februari 2020

11u30 4 Ligue 1 Toch nog een kater van dat beruchte verjaardagsfeestje? Leider PSG won gisteren van middenmoter Bordeaux, al was dat niet zonder slag of stoot. 4-3 werd het, in het slot van de partij pakte Neymar nog zijn tweede gele kaart. Net op tijd geschorst voor het carnaval van Rio?

Opluchting bij de Parijzenaren na het laatste fluitsignaal. Een wedstrijd met twee gezichten. PSG won met 4-3, het diepte de kloof met achtervolger Marseille nog wat uit, én Edinson Cavani scoorde zijn 200e doelpunt voor de club. Hij is daarmee met voorsprong de best scorende speler in Parijs, Zlatan Ibrahimovic wist er ‘slechts’ 156 te maken.

Dan de keerzijde van de medaille: aanvoerder Thiago Silva viel al na een kwartier geblesseerd uit. Ook die andere Braziliaan, Neymar, moest vroegtijdig naar de kant. Nadat hij in de eerste helft al geel had gepakt uit protest, kreeg hij in het slot van de wedstrijd zijn tweede geel karton onder de neus geduwd na een trap vol frustratie. Rood voor Neymar.

Dan toch naar Rio?

Kwatongen beweren dat de Braziliaanse dribbelkont dat bewust deed, zodat hij carnaval in Rio de Janeiro kan bijwonen. Het valt immers op dat Neymar sinds 2015 nog geen editie gemist heeft. Op de één of andere manier lukt het hem altijd om toevallig in deze periode van het jaar geblesseerd of geschorst te zijn. Niet alleen kan hij dan de festiviteiten bijwonen, ook het verjaardagsfeest van zus Rafaella - 11 maart - is belangrijk voor Neymar. Al staat dan de cruciale terugwedstrijd tegen Dortmund op de planning.

In 2015 en 2016 was hij telkens geschorst om de verjaardag van zijn zus te kunnen bijwonen, het jaar daarop had hij een spierblessure die hem buiten strijd hield. Op het veld dan tenminste, in Rio hield hij zich allerminst in. Ook bij PSG was hij in zijn eerste twee seizoenen telkens geblesseerd in maart, in 2018 zelfs voor een periode van 16 wedstrijden. Vorig jaar brak hij een beentje in zijn voet, maar ook dat hield hem niet tegen om met zijn vrienden te vieren op carnaval. De rode draad: begin maart knijpt hij er altijd wel even tussenuit.

Of dat nu opnieuw het geval zal zijn valt te betwijfelen: Neymar zal zich naar alle waarschijnlijkheid gewoon op training moeten melden. Neymar had eerder aangekondigd dit jaar niet naar het festival te gaan, om controverse te vermijden. De festiviteiten in Rio duren nog tot woensdag. Afgelopen vrijdag kwamen de spelers van PSG, waaronder Neymar, al in opspraak wegens een uitbundig verjaardagsfeest twee dagen na de nederlaag tegen Dortmund.

Tuchel verdedigt Neymar: “Dat heb ik nog nooit gezien.”

PSG-coach Tuchel neemt Neymar in bescherming na zijn uitsluiting: “Hij loopt 100 meter en wordt neergehaald, maar de tegenstander wordt niet bestraft. De vierde scheidsrechter was al op het veld gelopen, maar toch was het geen fout. Dat heb ik nog nooit gezien. De tweede gele kaart is terecht, dat is menselijk. Hij was gefrustreerd door wat er eerder gebeurde. Hij moet het niet doen, maar het is menselijk dat hij boos reageert.”

Bordeaux kwam na ruim een kwartier op voorsprong, maar via Cavani en Marquinhos zette het die scheve situatie nog voor rust recht. Althans, zo leek het. In minuut 45+6(!) maakte Pablo alsnog de gelijkmaker. Na rust zorgden opnieuw Marquinhos en Mbappé voor een comfortabele 4-2. Pardo maakte er nog 4-3 van, maar het mocht niet baten voor de jongens uit de wijnstreek. PSG zet eerste achtervolger Marseille op maar liefst 13 punten, de titel ligt nu wel echt binnen handbereik voor Thomas Tuchel en de zijnen.

