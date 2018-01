Bordeaux stuurt trainer de laan uit, is de weg nu vrij voor Preud'homme? Mike De Beck

10u18 0 AFP Ligue 1 Het is de kroniek van een aangekondigd ontslag. Bordeaux heeft zonet de trainer Jocelyn Gourvennec de laan uit gestuurd. De 0-2-thuisnederlaag tegen Caen was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Is daarmee de weg vrijgemaakt voor Michel Preud'homme?

De fans van Girondins Bordeaux beleven niet meteen veel plezier aan het huidige voetbalseizoen. De Franse club staat momenteel dertiende met 23 punten en staat niet ver boven de degradatiezone.

Trainer Jocelyn Gourvennec betaalt nu het gelag voor die slechte resultaten. Hij werd bedankt voor bewezen diensten en ondertussen circuleerde de naam van Michel Preud'homme al een tijdje in en rond Bordeaux. MPH staat niet weigerachtig tegenover een avontuur in de Ligue 1. Bordeaux is overigens de huidige woonplaats van Preud'homme.

Communiqué :

A compter de ce jour, Jocelyn Gourvennec n’assurera plus la responsabilité d’entraîneur de l’équipe professionnelle.



Eric Bedouet prend en charge le groupe, dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur qui interviendra prochainement. pic.twitter.com/2cXjU7YziS FCGirondins Bordeaux(@ girondins) link