Blufpoker op topniveau: hoe noch PSG, noch Barça noch Neymar écht in hun kaarten laten kijken YP

03 juli 2019

18u21

Bron: L'Equipe 0 Buitenlands voetbal Het belooft dé transfersoap van de zomer te worden: blijft Neymar Jr. (27) bij Paris Saint-Germain, of keert hij terug naar zijn oude liefde Barcelona? L’Equipe pakte vandaag alvast uit met een frontpagina die er weinig doekjes om wond .

“Alles wijst erop dat deze soap nog talloze episodes en enkele onverwachtse wendingen krijgt. (...) Ook al zijn de onderhandelingen nog niet eens officieel van start gegaan, toch spuien de drie partijen mist over hun intenties”, steekt de toonaangevende Franse sportkrant van wal.

Een schijnbaar goedgemutste Neymar was afgelopen nacht nog aandachtig toeschouwer in de halve finale van de Copa América tussen zijn thuisland en Argentinië. Hij wordt binnen twee weken terug in Parijs verwacht om er de trainingen te hervatten, maar zou tegen zijn entourage herhaald hebben dat hij geen trek heeft in een terugkeer naar de Franse hoofdstad. “Het is geen geheim dat hij niet gelukkig is in Parijs. Het lijkt erop dat de fans, scheidsrechters en media niet weten hoe ze de beste speler ter wereld moeten behandelen”, klinkt het bij een vertrouweling van Neymar. L’Equipe acht de kans heel groot dat hij de voorbereiding gewoon hervat bij PSG, maar dat zal dan volgens de entourage van de stervoetballer in elk geval niet voor lang zijn. “Eens Neymar zijn zinnen op een vertrek heeft gezet, zal hij niet meer van gedacht veranderen. Dat was al zo in 2017, toen hij Barça verliet, en dat zal nu niet anders zijn.”

Als hij op deze manier doorgaat, is Neymar op zijn dertigste geen voetballer meer Zé Roberto, voormalig Braziliaanse middenvelder over zijn landgenoot

Gaandeweg heeft ook het standpunt van PSG over Neymar een bocht van 180 graden gemaakt. Waar Nasser al-Khelaïfi, de steenrijke voorzitter van PSG, in mei 2018 nog zei dat Neymar “2.000 procent zeker blijft” en die woorden in februari 2019 nog eens dunnetjes herhaalde, klonk het vier maanden later al helemaal anders. “Alle spelers zullen meer dan ooit hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Ze lopen hier niet rond voor hun plezier. En als ze het daar niet mee eens zijn, staan de deuren open. Ciao! Het is gedaan met die sterallures”, zei hij dik twee weken geleden aan France Football. Je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om te begrijpen dat hij daarmee refereerde aan onder meer zijn Braziliaanse sterspeler.

“Het bestuur doet er alles aan om Neymar in Parijs te houden", klinkt het bij de entourage van de speler, terwijl dat door de club zelf in alle talen wordt ontkend. “Helemaal niks van aan.” Maar waar ligt de waarheid? Neymar wil PSG verlaten en de club zal niet moeilijk doen als ze winst maakt op een eventueel vertrek. Maar wil Barcelona wel zo’n monsterbedrag op tafel leggen, twee jaar nadat hij zijn vertrek er zelf forceerde? Er wordt alvast een bedrag genoemd van 120 miljoen euro plus drie Barça-spelers die de omgekeerde beweging maken. PSG zelf zou liever de 222 miljoen die het twee jaar geleden betaalde, recupereren.

Barça zou die middelen hebben of ze op zijn minst kunnen vrijmaken, maar hebben de Catalanen daar wel zin in? Op dit moment lijkt het er officieel niet op, maar achter de schermen is de ploeg van Messi volgens L’Equipe het ideale scenario aan het schrijven zijn om Neymar terug naar Camp Nou te halen. Of komt er met Real Madrid of Manchester United nog een andere kaper op de kust?

In elk geval moet "Neymar in zijn hoofd alles eens duidelijk op een rijtje zetten.” Dat zei Zé Roberto, landgenoot van Neymar, gisteren nog aan de Süddeutsche Zeitung. “Hij heeft geweldig veel talent, maar benut dat niet ten helemaal. Hij heeft wel veel blessureleed gekend, maar hij is niet voor de volle 100 procent gefocust op het voetbal. Er komt een moment dat hij het plezier in het voetbal gaat verliezen”, aldus de gewezen middenvelder die onder meer het mooie weer maakte bij Bayern en Leverkusen. Hij ging door tot zijn 43, maar ziet Neymar het helemaal niet zo lang uitzingen als voetballer. “Als hij op deze manier doorgaat, is Neymar op zijn dertigste geen voetballer meer. Geld en verleidingen hebben altijd bestaan in het voetbal, maar kijk naar Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Zij hebben een compleet andere levensstijl dan Neymar”, besluit hij.