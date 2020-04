Belgen over stopzetting Franse competitie: “Wrang dat er geen eensgezindheid in Europa is” Niels Poissonnier

30 april 2020

05u00 0 Ligue 1 Adieu Ligue 1, saison ’19-’20. En dus zit het seizoen er ook voor Matz Sels (RC Strasbourg) en Thomas Foket (Stade Reims) ineens op, tien speeldagen voor het einde. “Veel ploegmaats zijn gefrustreerd.”

Matz Sels • RC Strasbourg

“Ik was de voorbije weken goed aan het trainen. In de veronderstelling dat er nog gevoetbald zou worden. Niet dus”, jammert Matz Sels, de doelman van RC Strasbourg. “Ik snap het wel. De gezondheid van de mensen is het aller­belangrijkste. Maar als ik dan lees dat Spanje de competitie hoopt te hervatten en er in Duitsland allerlei veiligheids­maatregelen worden genomen om het seizoen af te werken, vraag ik me af: heeft Frankrijk niet te snel beslist?”

“Stel je voor dat er morgen ineens weer wordt gevoetbald in Duitsland, dan ga je toch denken: ‘Waarom daar en niet in Frankrijk?’ Al die landen liggen toch dicht bij elkaar? Het feit dat er in Europa geen eensgezindheid is, maakt deze beslissing wrang.”

Ik vraag me trouwens af wat er nu gaat gebeuren. Wat met de ploegen onderaan het klassement? Zij hadden nog tien speeldagen om zich te redden Matz Sels

“Mijn ploegmaats reageren verdeeld. De meeste zijn gefrustreerd. We gaan zes maanden geen match spelen, hé. Da’s lang. Ik mis het spelletje enorm. Het groepsgevoel ook. Terwijl we, mits de juiste veiligheidsmaatregelen, toch achter gesloten deuren hadden kunnen spelen? Ik weet wel, da’s niet hetzelfde als met supporters, maar dan kun je er samen als ploeg nog iets van maken.”

“Ik vraag me trouwens af wat er nu gaat gebeuren. Wat met de ploegen onderaan het klassement? Zij hadden nog tien speeldagen om zich te redden. Het zal je maar overkomen dat je moet zakken, terwijl je nog een haalbaar programma had en je er volgend seizoen niet in slaagt om meteen terug uit tweede klasse te promoveren. Andere clubs maakten dan weer nog aanspraak op een Europees ticket.”

“En wat als dit virus in pakweg oktober opieuw een opflakkering kent? Dan hebben we een waanzinnig groot probleem. We mogen dan nu wat meer vakantie hebben, ik denk al vooruit...”

Thomas Foket • Stade Reims

“Het is allemaal nogal wat onduidelijk”, zucht Thomas Foket – sinds een tweetal dagen opnieuw in Reims. Op vraag van de club. “Deze ochtend (gisteren, red.) gaf de physical coach ons opnieuw een individueel programma om af te werken. Dat doet hij elke dag, om 9 uur. ‘Gaan we gewoon verder doen of wat?’, was de reactie van sommigen. Ik denk dat de trainer ons zaterdag zal toespreken...”

“De overheid mag dan beslist hebben dat er geen grote sportevenementen meer mogen plaatsvinden tot eind augustus, de Franse voetbalbond zit dezer dagen samen om met een offi­cieel statement te komen. Hopelijk brengen ze wat duidelijkheid over wanneer volgend seizoen kan beginnen.”

Wat ik nu wil weten, is hoe het verder moet. Dan kan je mentaal een streep trekken onder dit seizoen en zeggen: ‘Het is mooi geweest.’ Thomas Fokket

“Ik begrijp deze beslissing wel, hoor. Het is de correcte. De competitie nog rap rap rap proberen afwerken, dat zou te haastig geweest zijn. Wat niet wegneemt dat ik veel liever de competitie had voltooid, maar het is niet mogelijk. Wat ik nu wil weten, is hoe het verder moet. Dan kan je mentaal een streep trekken onder dit seizoen en zeggen: ‘Het is mooi geweest.’”

Bijkomend vraagstuk voor Foket: wat beslist de Franse voetbalbond? Want PSG en Strasbourg tellen een match minder dan de rest – hun duel werd op speeldag 28 als enige uitgesteld door de corona­dreiging. “Ofwel krijgen we goed nieuws, ofwel supergoed nieuws.” Reims staat vijfde, met 41 punten. Maar als beslist wordt om de 28ste speeldag nietig te verklaren, zodat elke club 27 wedstrijden heeft gespeeld, grijpt Reims naast een ticket voor de Europa League. Foket: “Pffff, we verdienen gewoon die vijfde stek.”

