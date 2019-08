Barça, Real of zelfs Juve? Zo liggen de kaarten in dossier-Neymar, die op straat wordt uitgescholden voor “geldwolf” YP

21 augustus 2019

20u11

Bron: L'Equipe 0 Ligue 1 Bij Barcelona, Real Madrid, Juventus of gewoon bij Paris Saint-Germain? Binnen 12 dagen - de transfermarkt in Frankrijk sluit op 2 september - weten we waar de toekomst van Neymar Junior ligt. De Braziliaan ontbrak in de eerste twee competitiematchen van de Parijzenaars en lijkt nog altijd aan te sturen op een transfer. L’Equipe schetst vandaag een stand van zaken.

Feit is dat ze het in Parijs helemaal gehad hebben met hun Braziliaanse vedette. Zo lieten de fans duidelijk hun ongenoegen blijken voor de seizoensopener tegen Nîmes en vandaag dook er ook een video op van een stadsarbeider die hem tot vijf keer toe ‘Pesetero’ ofte geldwolf naar het hoofd slingerde toen hij het trainingscomplex verliet. Neymar en PSG lijken dus af te stevenen op een breuk, maar wat moet dan zijn nieuwe bestemming worden?

“Wil Barcelona Neymar wel?”

In tegenstelling tot de berichten die de voorbije dagen opdoken in de Spaanse media als zou Barcelona een ultiem bod voorbereiden, spreken ze bij L’Equipe toch andere taal. “Wil Barcelona Neymar wel echt?”, vraagt de toonaangevende Franse sportkrant zich zelfs af. Op 13 augustus zaten vertegenwoordigers van de beide clubs om de tafel, maar mede door het feit dat Barça-preses Josep Bartomeu ontbrak bij die ontmoeting zouden ze bij PSG nattigheid voelen. Bartomeu lijkt zich niet al te zeer te mengen in het dossier en daarvoor zien ze in Frankrijk twee redenen: enerzijds dat de transfer voor hem niet echt hoeft, anderzijds dat hij over te weinig financiële slagkracht beschikt om het dossier tot een goed einde te brengen. Maar: Bartomeu weet ook dat Lionel Messi, zijn absolute sterspeler, Neymar graag terug naar Camp Nou ziet komen. Dus Barça geeft de indruk dat het wel een transfer wil forceren, zonder dat de bestuurders eigenlijk weten of een overgang mogelijk is. “Iets wat in Parijs de indruk geeft dat Barça er is, zonder er echt te zijn.”

Barça had het tijdens de bewuste meeting over twee voorstellen: een som geld gecombineerd met een of meerdere speler(s), ofwel een uitleenbeurt met verplichte aankoopoptie. Niet wat ze in Parijs voor ogen hadden. Barça liet Philippe Coutinho, die initieel genoemd werd als pasmunt, intussen naar Bayern verkassen en dat zou in het kamp-Neymar niet in goede aarde zijn gevallen. De voorbije dagen kwam de uitleenbeurt met verplichte aankoopoptie opnieuw ter sprake, maar PSG weigert vooralsnog overstag te gaan.

Wel is het zo dat de druk in Catalonië toch wat is toegenomen. Coutinho is dus al weg, de wispelturige Ousmane Dembélé is vijf weken out en bovendien werd de eerste competitiematch in Bilbao verloren. Dat lijkt ervoor te gaan zorgen dat het dossier-Neymar toch nieuw leven zal worden ingeblazen. “Een terugkeer van Neymar is nog steeds mogelijk”, klonk het gisteren bij de Catalanen. Maar deze keer zal Bartomeu dus niet mogen aarzelen...

Real-voorzitter Pérez is fan

De tweede ploeg die al quasi de hele zomer met de Braziliaan in verband wordt gebracht, is Real Madrid. Pini Zahavi, de makelaar van Neymar, kent de wens van zijn cliënt om terug te keren naar Barcelona, maar als de Catalanen niet toehappen lijkt Real een valabel alternatief. De speler zelf heeft ook nooit zelf uitgesproken niet naar de ‘Koninklijke’ te willen. Er was de afgelopen weken constant contact tussen vertegenwoordigers van Real en het kamp-Neymar, maar tot dusver kwam er niks concreets uit de bus. Real-voorzitter Florentino Pérez, fan van de speler, zou wel al hebben aangegeven dat geld geen probleem is. Pérez wil Neymar - ook nu coach Zinedine Zidane een bocht van 180 graden lijkt te hebben gemaakt rond Gareth Bale. Kylian Mbappé, die andere Parijse steraanvaller, lijkt een project voor 2020, maar in Madrid maken ze zich sterk dat Neymar deze zomer de overstap al maakt.

Maar over de manier waarop Real PSG over de streep wil trekken, zijn erg weinig details geweten. Een geldsom gecombineerd met spelers behoort tot de mogelijkheden. Zo heeft PSG geïnformeerd bij Real naar Thibaut Courtois of die eventueel openstond om in een ruiloperatie te worden betrokken. Het antwoord van de nationale nummer een liet zich raden: hij is gelukkig in Spanje en wil niet van een vertrek weten. Zeker nu hij de garantie heeft gekregen dat hij de nummer een is van Zinedine Zidane, voor Keylor Navas. PSG zoekt nog een nieuwe doelman en Courtois hebben ze er altijd graag gezien. Voor Real in 2018 in de dans sprong had hij ook een ontmoeting met de sportieve top van PSG in Londen. Uiteindelijk versierde hij een droomtransfer naar Spanje. Ook andere -niet nader genoemde- spelers zouden zijn aangeboden geweest, maar PSG houdt de boot af. Zidane van zijn kant wil dan weer liefst van al Paul Pogba naar het Bernabéu halen.

Ook Juventus genoemd

Intussen wordt ook Juventus genoemd als mogelijke gegadigde. Het gerucht werd oorspronkelijk in Brazilië de wereld ingestuurd, maar nu pakt ook de Italiaanse pers er graag mee uit. En het gerucht lijkt te kloppen, want L’Equipe schrijft gistermiddag bevestiging te hebben gekregen uit het kamp van de speler. Ook hier lijkt de optie geld plus een speler de geliefkoosde optie, en een van de spelers die genoemd werd is -hoe kan het ook anders?- Paulo Dybala. De timing is alleszins opvallend: wil de entourage van Neymar zo de druk verhogen op de Spaanse grootmachten, of wil de Oude Dame hem effectief inlijven? Bij Juventus ontkennen ze alvast dat ze de aanvaller willen binnenhalen. Het zou dus om een gewiekste zet van de clan-Neymar gaan.

Wel is het zo dat Leonardo en Fabio Paratici, sportief directeur van Juventus, de voorbije dagen contact met elkaar hebben gehad. Oorspronkelijk zouden die gesprekken over Dybala zijn gegaan (al wordt dat in de entourage van de Argentijn wel ontkend), maar ook de naam van Neymar zou ter sprake zijn gekomen. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat die straks in de Serie A voetbalt. Juventus moet eerst afslanken - spelers als Rugani, Manzukic, Higuain en Matuidi staan in de etalage - en bovendien is ook het salaris van Neymar een flink struikelblok. Op 2 september weten we ongetwijfeld meer...