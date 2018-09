Balotelli is niet langer 'Super Mario' maar wel 'Super Wario': spits woog 100 kilo bij terugkeer uit vakantie Hans Op de Beeck

11 september 2018

18u00 0 Ligue 1 Crisis bij de Squadra Azzurri, dat na de niet-kwalificatie voor het WK nu met een 1 op 6 in de Nations League is gestart. Het was alleszins niet Mario Balotelli die de Italianen tijdens het voorbije tweeluik Polen/Portugal uit het slop ging halen. De alles behalve fitte spits werd door bondscoach Mancini geslachtofferd na een wanprestatie tegen Polen. Weinig verwonderlijk: bij zijn terugkomst uit vakantie woog Balotelli maar liefst 100 kilo, schrijft L'Équipe.

In Nice schrokken ze zich een hoedje op 17 juli. Dag dat ze Balotelli op de weegschaal lieten plaatsnemen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op de digitale klok verschenen geen twee maar drie eenheden: 100. 'Super Mario' was 'Super Wario', de wat corpulente aartsrivaal van het hoofdpersonage in Nintendo's populaire Mario-series. De ex-spits van Inter, Manchester City en AC Milan had het duidelijk wat laten hangen, nadat hij een wenstransfer naar Olympique Marseille in het water zag vallen. Bovendien wist Balotelli dat hij de eerste drie matchen van de Ligue 1 zou missen wegens schorsing. Pas op 31 augustus speelde hij zijn eerste minuten, 71 minuten in een 0-1-nederlaag tegen Lyon. Vlak voor die match, woog hij nog 94 kilogram.

Het duidt op de Italiaanse armoede dat Mancini een Balotelli zonder matchritme in zijn selectie opnam en bovendien meteen in de basis dropte tegen Polen (1-1). Voor Balotelli was het zijn eerste match voor de Squadra sinds 2014, maar dat werd geen onverdeeld succes. Slechts tien baltoetsen in de eerste helft en vervangen op het uur. "Ik ga een goed gesprek met hem hebben - hij moet héél wat beter worden", sprak een naar verluidt kolerieke Mancini achteraf. Tegen Portugal zat Balotelli niet meer in de selectie.

Gelukkig voor Balotelli, is de nieuwe trainer van Nice ene Patrick Vieria. Tussen 2007 en 2010 ploegmaat van het 'enfant terrible' bij Inter. Man voor wie Balotelli naar verluidt een enorm respect heeft en voor wie hij uiteindelijk toch in Nice is gebleven. Hopelijk voor Nice en Italië is het respect van 'Super Wario' voor de fitnesstrainer en diëtist even groot.