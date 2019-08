Bad boy Rami ontslagen in Marseille door stiekeme deelname Fort Boyard Tim Hartman

14 augustus 2019

09u20

Bron: AD.nl 6 Ligue 1 Adil Rami is niet langer speler van Olympique Marseille. De Franse club heeft het contract van het ex-lief van Pamela Anderson ontbonden nadat de verdediger stiekem meedeed aan het televisieprogramma Fort Boyard.

De 33-jarige Rami meldde zich eind vorig seizoen af voor een training van Olympique Marseille en gaf als reden op geblesseerd te zijn. Dat bleek echter wel mee te vallen. In werkelijkheid ging hij in een modderbad het gevecht aan met een worstelaar (zie video bovenaan) in de bekende spelshow Fort Boyard.



Deze zomer kwam de Franse club achter het leugentje van Rami toen de aflevering met Rami als een van de deelnemers werd uitgezonden op de Franse televisie. De clubleiding van l’OM spreekt van grof wangedrag en heeft dan ook meteen het contract van Rami, dat nog tot medio 2021 doorliep, verscheurd.

Wereldkampioen

Rami beleefde daarmee een minder prettige zomer dan vorig jaar, toen hij in Rusland nog de wereldtitel pakte als onderdeel van het Franse nationale team. Daarnaast liep ook zijn relatie met Pamela Anderson op de klippen, waarna de Amerikaanse een boekje open deed over haar ex. De geplande carrièremove richting de Major League Soccer (de Amerikaanse voetbalcompetitie, red.) ging vervolgens ook niet door.



De Franse verdediger, die eerder uitkwam voor LOSC Lille, Valencia, AC Milan en Sevilla FC, zit nu dus zonder club én vriendin. Schrale troost: Rami en zijn teamgenoten wonnen wel de aflevering, die hier in zijn volledigheid te zien is.