AS Monaco zet Thierry Henry op non-actief, definitieve beslissing wordt later genomen

XC

24 januari 2019

19u44

Bron: Belga 5 Ligue 1 Thierry Henry is niet langer de trainer van Monaco. De voormalige assistent van de Rode Duivels werd “in afwachting van een definitieve beslissing op non-actief gezet”. Dat deelde de club vandaag mee. De 41-jarige Fransman was nog maar sinds oktober in het prinsdom aan de slag. Assistent Franck Passi neemt voorlopig zijn taken over.

Monaco beleeft een rampseizoen. Met 15 punten uit 21 wedstrijden is de club van Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli negentiende en voorlaatste in de Ligue 1, met slechts één punt voorsprong op rode lantaarn Guingamp. Op 11 oktober werd trainer Leonardo Jardim de laan uitgestuurd. Enkele dagen later nam Henry het roer over, maar ook hij kreeg het zwalpende schip niet op koers.

Sinds zijn aanstelling werd er in de competitie twee keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en zeven keer verloren. Uit de jongste vijf duels puurde Monaco slechts twee punten en in de beker werd Monaco dinsdag in de zestiende finales met 1-3 uitgeschakeld door tweedeklasser Metz. In de Champions League werd Monaco na onder meer een 0-4-nederlaag tegen Club Brugge laatste in zijn groep.

Henry stopte als assistent van Roberto Martínez om aan zijn eerste job als hoofdcoach te kunnen beginnen bij de club waarvan hij van 1992 tot 1999 als voetballer de kleuren verdedigde. De voormalige spits tekende een contract voor drie jaar, tot 2021.

Zaterdag zit de 52-jarige Passi, eind december aangetrokken om Henry “bij te staan”, op de bank voor het belangrijke degradatieduel op het veld van Dijon, achttiende in de stand. Naar dat cruciale duel maakte Henry eerder op donderdag nog een opvallend strijdbare indruk. “We gaan op oorlogspad. Dat doen we met mannen die de club willen redden en die niet aan zichzelf denken. Er komen dus wijzigingen in mijn team. Welke? Dat zie je vanzelf, er zijn te veel kandidaten”, klonk het. Wellicht zijn die woorden aanleiding geweest voor de clubleiding om nogal abrupt in te grijpen.

https://t.co/TbJ4qyvd9u AS Monaco 🇲🇨(@ AS_Monaco) link