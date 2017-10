AS Monaco wint met 0-2 in Bordeaux, Tielemans speelt hele match 22u38 0 Photo News Ligue 1 Het Monaco van Youri Tielemans heeft met 0-2 gewonnen van Bordeaux. De Monegasken zitten leider Paris Saint-Germain (29 punten) op de hielen met vier punten achterstand. PSG won vrijdag met 3-0 van Nice.

Tielemans, die de hele wedstrijd speelde voor Monaco, zag hoe Keita Baldé Diao in de 57e minuut alleen kwam te staan voor doelman Benoit Costil. Baldé Diao schoot de bal rechts van Costil binnen. In de 65e minuut schoot Thomas Lemar na een potje dribbelen de bal door de benen van Costil in doel.



In de Oostenrijkse Bundesliga won Boli Bolingoli (Rapid Wenen) met 1-0 van Admira. Rapid is momenteel derde in de stand.









Photo News

Photo News

Photo News

Photo News