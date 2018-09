Arme Tielemans, die net als Chadli een 2 op 10 van L'Équipe krijgt: "Hij ontgoochelt match na match" Hans Op de Beeck

26 september 2018

11u19

Bron: L'Équipe 2 Ligue 1 In het Prinsendom zit de mot er zwaar in. 6 op 21 na een 0-1 gisteravond tegen het bescheiden Angers. Al 45 dagen lang wacht Monaco op een zege, thuis werd er dit seizoen zelfs nog niet gewonnen. Tielemans en Chadli hebben het geweten en worden zwaar aangepakt door de fans en media. Het biedt alvast perspectieven voor Club Brugge in zijn dubbele Champions League-ontmoeting op 24 oktober (thuis) en 6 november (in Monaco).

"Normaal dat we uitgefloten werden. En dan zijn ze hier nog vriendelijk", was de reactie van de Portugees Leonardo Jardim, trainer van AS Monaco, op de fluitjes in het Stade Louis II. Niet dat het oorverdovend klonk - daarvoor is het Stade Louis II simpelweg te desolaat en traditioneel te mager gevuld - zeker op een dinsdagavond tegen de anonieme laagvlieger Angers. Maar niet één schot tussen de palen, dat was toch al even geleden. Van 12 mei 2010 tegen Lyon, zo berekende statistiekenspecialist Opta. Ludovic Butelle, ex-doelman van Club Brugge, kon ook thuisgebleven zijn.

0 - Monaco 🇲🇨 n’a pas cadré le moindre tir contre Angers, une 1e pour l’ASM lors d’un match de Ligue 1 depuis le 12 mai 2010 contre Lyon. Faible.#ASMSCO pic.twitter.com/DIy8R2AGB6 OptaJean ⭐⭐(@ OptaJean) link

En dat nadat Monaco de match eindigde met twee aanvallende middenvelders centraal, WK-smaakmaker Golovin en de Ivoriaan Aholou, de twee aanvallende flanken Grandsir en de Spanjaard Mboula en voorin naast Falcao de jonge Pellegri. Tielemans, even na het uur, en Chadli, bij de pauze, waren dan al vervangen. De kritiek op de Duivels in L'Équipe loog er eens te meer niet om, nadat het duo ook al afgemaakt werd na de verloren Champions League-opener vorige week tegen Atlético Madrid (1-2). Ditmaal kregen zowel Tielemans als Chadli een... 2 op 10.

Vooral voor de recent van West Bromwich overgekomen flankspeler is de Franse sportkrant hard. "Voor de vierde opeenvolgende keer in het shirt van Monaco ondermaats. Een halfuur was hij terug te vinden op de rechterflank, terwijl links toch zijn beste plaats is. Had geen enkele invloed op de aanvalspatronen." Voor Chadli is het duidelijk nog zoeken. Zoeken naar zijn goeie vorm en wedstrijdritme na een seizoen waarin hij in de Premier League nauwelijks aan de bak kwam, zoeken naar zijn plaats in een elftal dat grote wijzigingen onderging.

Dat laatste geldt ook voor Tielemans, die nu plots verondersteld wordt een quasi volledig nieuwe ploeg op sleeptouw te nemen. Geen sinecure voor een speler van 21. Een heel ander verhaal ook dan zijn rol bij de Duivels, waar er haast altijd gedomineerd wordt en waar hij absolute toppers rond zich heeft waaraan hij de bal steevast makkelijk kwijt kan. Net als vorig seizoen bij Monaco, met Fabinho (nu Liverpool), Lemar (Atlético Madrid) en de ervaren Moutinho (Wolverhampton). Dat ziet ook L'Équipe. "Een makkelijk doelwit nu de verwachtingen groot zijn om zich op te werpen als leider na zijn transfer van 25 miljoen euro... Maar de Belg ontgoochelt match na match en zijn vertrouwen slinkt zienderogen. Te veel balverlies, te veel makkelijke dingen die mis gingen."