Angel Di Maria betrapt op spuwen als aanstoker van massale vechtpartij in PSG - Marseille ODBS

16 september 2020

14u52 0 Ligue 1 Nadat Neymar en Alvaro Gonzalez aanvankelijk tot de grootste zondaars van de massale vechtpartij in PSG - Marseille uitgeroepen werden, komt ook Angel Di Maria in nauwe schoentjes terecht. Op nieuwe beelden is te zien hoe de Argentijn spuwt naar de verdediger van Marseille en zo als aanstoker geïdentificeerd wordt. Zeker in voetbal tijdens corona en strenge Covid 19-protocollen, mag Di Maria zich opmaken voor een lange schorsing.

🔴 Les images de Telefoot qui montrent que Di Maria crache en direction d’Alvaro Gonzalez. #TeamOM pic.twitter.com/NdiSnKfIvs Thomas(@ omisapro) link

Een aap en een hoerenzoon. Dat zou Marseille-verdediger Alvaro Gonzalez naar Neymar geroepen hebben, waarna de Braziliaan over de rooie ging en er een massaal gevecht in regel ontstond in de 95ste minuut van PSG - Marseille. De Portugees leek zo de grote schuldige te worden van het fel besproken incident, waarin ref Brisard maar liefst vijf rode kaarten trok. Maar na uitlatingen van Andre Villas-Boas komt nu ook Angel Di Maria in opspraak. Volgens de coach van l’OM spuwde de Argentijnse aanvaller richting Gonzalez en is zijn speler alles behalve een racist. Nieuwe beelden rond het incident - een clipje van Telefoot dat sinds gisteravond de ronde doet - lijken Villas-Boas gelijk te geven. Terwijl Di Maria wegloopt, zie je in slow motion hoe hij spuwt in de richting van de Portugees. Een furieuze Gonzalez scheldt vervolgens Di Maria de huid vol, waarna de poppen aan het dansen gaan.

Pascal Garibian, verantwoordelijk voor de Franse scheidsrechters, stelde na de match dat de videoref geen beelden gevonden had waarop te zien is hoe Di Maria spuwde. “Op dat moment hebben we die niet meteen teruggevonden. Maar dat betekent niet dat het niet gebeurd is. We kunnen het alleen niet met het ons beschikbare videomateriaal duidelijk bewijzen.” Maar dankzij het clipje gaat het disciplinaire comité van de Ligue 1 zich zo goed als zeker toch over de zaak buigen. En zo hangt er Di Maria een schorsing van zes duels boven het hoofd. Zeker in het huidige coronaklimaat en met het door alle clubs en spelers ondertekende veiligheidsprotocol, een serieuze overtreding.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Maar Di Maria is niet de enige die een lange schorsing moet vrezen. De scheldwoorden kunnen Gonzalez nog ten laste gelegd worden, in het geval van Neymar is er het duidelijke fysieke handgemeen. De Braziliaanse superster van PSG pakte op Instagram al uit met een uitgebreid statement. “In onze sport maken agressie, beledigingen en schelden nu eenmaal deel uit van het spel. Je mag er niet te fel in opgaan. Daarom dat ik die kerel ergens wel begrijp. Maar niet wanneer het gaat om racisme of intolerantie. Dat moet eruit.”

Neymar stelt schorsing te aanvaarden

“Ik ben zelf donker en ben zoon van een zwarte papa, grootvader en overgrootvader. Daar ben ik trots op. Ik beschouw mezelf niet als ‘anders’. Zondag hoopte ik er vooral op dat de leiders op het veld (scheidsrechters en de assistenten) hun onpartijdigheid toonden. Dat ze zich niet zouden verliezen in vooroordelen. Als ik dan zelf de beelden herbekijk, betreur ik het dat ik me laten leiden heb door mijn haatgevoelens in het heetst van de strijd. Had ik het moeten negeren? Ik weet het nog altijd niet. Vandaag, met rust in mijn hoofd, denk ik van wel. Maar op dat moment vroegen mijn ploeggenoten en ik de scheidsrechters om hulp en werden we genegeerd. Dat is nu net het punt! Racisme bestaat, we moeten het stoppen. En als ik gestraft word, zal ik die schorsing aanvaarden omdat ik het pad van het ‘zuivere’ voetbal niet gevolgd ben.”

Als hij schuldig bevonden wordt na de review van de commissie, hangt Neymar een schorsing van zeven matchen boven het hoofd. Gonzalez kan tot tien matchen krijgen voor het gebruiken van racistische schuttingtaal.

Lees ook. Neymar krijgt een van vijf rode kaarten in PSG - Marseille (0-1): “Alleen spijt dat ik niet op zijn gezicht geslagen heb”