52.000 euro bruto per dag: het ‘XXL-salaris’ van Mbappé onthuld in zijn biografie ODBS

09 mei 2019

18u15 0 Ligue 1 Een bruto maandsalaris van ruim 1,4 miljoen euro. Van de cijfers in de vandaag verschenen biografie van Kylian Mbappé (20), konden Messi, Ronaldo en Neymar op die leeftijd alleen maar dromen.

Te koop vandaag in de Franse boekenrekken: ‘Le Phénomène’, naar analogie met het Braziliaanse ‘fenomeen’ Ronaldo. Arnaud Hermant, sportjournalist van L’Équipe, schetst daarin niet alleen het leven van de superster, de eerste tiener na Pelé die twee keer scoorde in een WK-finale. Hij pakt ook uit met de duizelingwekkende cijfertjes in zijn weliswaar omstreden contract met PSG. Zo strijkt de Franse wereldkampioen in Parijs in vijf jaar tijd bijna 100 miljoen euro bruto op. Dat is netto zo’n 45 miljoen die op zijn bankrekening wordt gestort. En daar komen nog premies bovenop. Niet slecht onderhandeld van Wilfried, die zo een van de duurste transfers aller tijden afsloot. Zonder advocaat of tussenpersoon. En die Wilfried is geen gehaaide makelaar, maar wel de vader van Kylian.

XXL-contract

Hermant heeft het over een ‘XXL-contract’. “Noch Messi, noch Ronaldo, noch Neymar verdiende op zo’n jonge leeftijd al zulke bedragen.” Op zijn achttiende werd Mbappé getransfereerd van Monaco naar PSG, dat hem in 2017 eerst nog een jaar op uitleenbasis overnam. Een overgang waarmee Mbappé zijn salaris maal dertien zag gaan. De spits verdiende in zijn eerste jaar in Parijs 1,3 miljoen euro bruto per maand. Het seizoen erna werd de transfer officieel en stond hij ook werkelijk op de loonlijst in het Prinsenpark. Zijn salaris ging daarmee met 11 procent de hoogte in. In het contract is voorzien dat er een jaarlijkse verhoging volgt, om in het laatste seizoen (2021-2022) uit te komen op bijna 1,9 miljoen euro bruto per maand. Omgerekend verdient Mbappé daarmee bij Paris Saint-Germain gemiddeld meer dan 52.000 euro bruto per dag.

Extraatjes

Volgens berekeningen van Hermant houdt Mbappé daar, na aftrek van belastingen en sociale premies, iets minder dan de helft van ver. Zo stond er afgelopen seizoen maandelijks een bedrag van 1,4 miljoen euro op zijn loonbrief. Maar onder de streep bleef daarvan ‘slechts’ 661.111 euro netto over. Ook de extraatjes die papa Mbappé onderhandelde, zijn niet slecht. Om te beginnen, een tekenpremie van 11 miljoen euro bruto. Net als de andere spelers ontvangt hij ook een maandelijkse ‘ethische premie’. Als hij zich netjes en volgens de regels gedraagt, wordt zijn salaris aangevuld met wat extra’s. Dat is dit seizoen 259.080 euro bruto per maand. Aan het eind van het seizoen is dat opgeteld netto 1,4 miljoen. Ook dat bedrag stijgt jaarlijks.

In ruil is de voetballer verplicht zich te houden aan de elf gedragsregels van de Parijse club. Zo mag hij ‘nooit in het openbaar negatief commentaar geven op de club’, moet hij zich ‘onthouden van politieke of religieuze propaganda’ en ‘altijd op tijd komen bij trainingen en wedstrijden’. Tot slot is er nog de categorie ‘diversen’. Toen Mbappé van Monaco naar Parijs kwam, moest hij niet opdraaien voor die verhuis. De eerste weken woonde hij in het luxueuze vijfsterrenhotel Le Royal Monceau, op loopafstand van de Arc de Triomphe. Op kosten van PSG. Maandelijks ontvangt hij ook een ‘onkostenvergoeding’ van 30.000 euro, voor bijvoorbeeld het betalen van de huur, een chauffeur of personeel in huis. En als PSG thuis speelt, zijn er voor vrienden en familie van Mbappé altijd vijf vip-plaatsen gereserveerd in het Parc des Princes.

Garantie op nettosalaris

Mbappé heeft bovendien contractueel laten vastleggen dat de club zijn inkomen garandeert in situaties van overmacht. Als hij langer dan drie maanden ziek of geblesseerd is, wordt hij doorbetaald. Behalve als een arts constateert dat hij definitief niet meer kan spelen. In dat laatste geval kan het contract voortijdig worden ontbonden. En PSG springt ook bij als Mbappé buiten zijn eigen schuld wordt getroffen door een extra aanslag van de Franse fiscus. “De club garandeert dat zijn nettosalaris hetzelfde blijft, zodat zijn inkomsten niet veranderen’’, schrijft Hermant.

In de biografie worden ook de jeugdjaren van Mbappé beschreven. Die speelden zich vooral af in Bondy, een arme voorstad van Parijs, waar zijn ouders woonden. Daar is hij opgegroeid en begon hij meteen met voetbal. Dat zijn enorme talent snel opgemerkt en beloond werd, is een understatement.