29 gewonden bij match in Ligue 1 na instorten balustrade Bewerkt door GVS

21u14

Bron: Belga 30 AFP Ligue 1 29 Lille-supporters zijn gewond geraakt toen een balustrade van het bezoekersvak instortte onder hun gewicht bij het vieren van het openingsdoelpunt van hun team op het veld van Amiens, een wedstrijd op de tiende speeldag in de Franse Ligue 1. Vijf van hen zijn er erg aan toe.

Na de openingstreffer door Lille op het veld van Amiens stortte een balustrade van het bezoekersvak in onder het gewicht van de vierende uitsupporters. Leden van het Rode Kruis dienden meteen de eerste zorgen toe, terwijl de scheidsrechter de wedstrijd in het Stade de la Licorne, op de tiende speeldag in de Franse Ligue 1, al na de 16de minuut stillegde.

AFP

Verzorgers van het Rode Kruis en verplegers dienden de gewonden meteen de eerste zorgen toe. De wedstrijd werd niet meer hervat.





Het parket van Amiens heeft ondertussen een onderzoek geopend wegens "onopzettelijke verwondingen" om de oorzaak van de instorting te achterhalen, zo bevestigt procureur Alexandre de Bosschère. "We proberen te achterhalen of er specifieke mankementen waren. Wij hebben de site verzegeld en die zal in de komende dagen het onderwerp zijn van een deskundigenonderzoek."

AFP

De voorzitter van Amiens SC, Bernard Joannin, had eerder in de avond al ontkend dat er tekortkomingen waren. "Er waren geen problemen met de barrière. De politiediensten hebben ons gewaarschuwd dat er 200 erg rusteloze ultras op de voor Lille-supporters voorziene parking waren. Ze hebben zich op een erg wanordelijke manier, met meer dan 500 mensen, op die barrière gestort die in perfecte staat was."

Marc Ingla, CEO van Lille Olympique Sporting Club, doet de uitspraken van Joannin af als "onverantwoord" en stelt zich vragen bij de "organisatie en de veiligheidsvoorschriften door het stadion en de club van Amiens".

AFP

"We zijn met heel ons hart bij de gewonden", meldde Amiens op Twitter. "Hopelijk valt het mee."

SON DAKİKA! Amiens - Lille maçında deplasman tribünün bir kısmı yıkıldı. 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Maç ertelendi. pic.twitter.com/cFzrdC1ul0 — Futbol Merkez (@Futbolmerkez) 30 september 2017

La tribune visiteurs du stade d'Amiens s' écroule partiellement en début de match contre Lille. La rencontre est interompue . Des blessés pic.twitter.com/n4Fjxzvvw5 — patrick BONNASSIEUX (@TibetChineActu) 1 oktober 2017