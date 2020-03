‘Social distancing’? Daar heeft Neymar in Brazilië blijkbaar nog niet van gehoord ODBS

27 maart 2020

19u34

Bron: instagram neymarjr 2 Ligue 1 De geweldige voetballer in Neymar mag dan vele zieltjes winnen, de man ernaast stuit geregeld tegen de borst. Met enkele recente Instagram-posts wars van de huidige realiteit in onze wereld, jaagt hij vooral opnieuw mensen tegen zich in het harnas.

Waar is Neymar? Een veelgestelde vraag enkele dagen lang in de Franse media toen corona uitbrak. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Toen duidelijk was dat de Ligue 1 niet meteen zou hervat worden en iedereen nog het land uit kon, koos de PSG-ster eieren voor zijn geld. Terug naar thuisland Brazilië. Dicht bij familie en vrienden in Sao Paulo. Dat laatste mag je letterlijk nemen: terwijl alle regeringen over quasi de hele wereld na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de nadruk leggen op het belang van ‘social distancing’, veegt de Braziliaanse fantast dat duchtig aan de voeten. Even poseren voor een foto na een partijtje voetvolley met vijf vrienden. Een partijtje padel. Wat genieten van de zon. Van minstens 1,5 meter afstand houden is weinig sprake.

Met behulp van een personal trainer houdt Neymar de conditie op peil in Brazilië. Zo toont hij ook foto’s waarin hij afgepeigerd languit op het zand ligt. “Moe maar blij. Zelfs Davizinho (verwijzend naar zijn zoontje Davi Lucca, nvdr) trainde mee.” De jongen zit op de foto hierboven naast Neymar. Ironisch genoeg looft ‘Ney’ in een eerdere post op zijn Instagram wel het personeel uit de zorgsector. “Applaus voor zij die hun leven voor ons riskeren”, schrijft hij bij een video waarin hij in de handen klapt. Net die mensen die huiveren bij het zien van foto’s waarop de regels tegen onder andere ‘social distancing’ niet gerespecteerd worden.

Ook in Brazilië zijn die regels opgelegd, net zoals er gevraagd wordt om vooral binnen te blijven. Het land is nog niet zo zwaar getroffen (gisteren steeg het dodental van 46 naar 57 en de besmettingen van 2.201 naar 2.433), maar te vrezen valt dat de pandemie er nog maar net begonnen is. Ook president Jari Bolsonaro houdt er een eerder lakse houding op na en denkt erover na de scholen en bedrijven te heropenen, in een poging de nationale economie te vrijwaren. Tot weerzin van onder andere Dani Alves, de ex-verdediger van FC Barcelona die nu bij Sao Paulo speelt. “Meneer de president, ik heb veel respect voor uw leiderschap, maar veel families en mensen vechten momenteel tegen deze pandemie en u, één van de belangrijkste personen in ons land, moet zorg dragen voor het welzijn van het land en zijn bevolking”, aldus de 118-voudige international.

Ook na de laatste wedstrijd van PSG, het gewonnen Champions League-duel tegen Borussia Dortmund, oogstte Neymar samen zijn collega’s kritiek. De voetballers kwamen na de 2-0-winst, met een goal van Neymar, de fans begroetten die zich rond het Prinsenpark hadden samengetroept. De match werd achter gesloten deuren gespeeld. Sommigen mengden zich zelfs tussen de supporters, geheel tegen de regels in die toen al tegen corona genomen waren in Frankrijk.

