“Real Madrid wil Frans wonderkind, maar moet minstens 100 miljoen euro ophoesten” GVS

17 december 2019

14u02

Real Madrid heeft Eduardo Camavinga (17) op het oog, maar zal diep in de buidel moesten tasten voor de talentvolle Fransman. Rennes wil minstens 100 miljoen euro voor de revelatie uit de Ligue 1, zo weet L'Équipe.

Camavinga is hot. De middenvelder werd als zoon van Congolese ouders in Angola geboren, maar verhuisde op zijn tweede naar Frankrijk. Stade Rennais ontdekte op zijn elfde z'n monsterlijke talent, lijfde hem in en liet hem vorig jaar op zijn zestiende als jongste debutant ooit in de clubgeschiedenis opdraven. Toen al was ex-Arsenal-coach Arsène Wenger - die het voetbal uit z'n thuisland op de voet volgt - fan. “Toen ik hem aan het werk zag tegen Straatsburg stond ik versteld. Zo jong, maar hij domineerde en stak er met kop en schouders bovenuit. Ik was onder de indruk. Hij is een lust voor het oog. Gewoonweg briljant”, vertelde Wenger onlangs aan beIN Sports. Kracht, techniek, inzicht. Volgens kenner heeft Camavinga het allemaal.

Logisch dus dat de topclubs interesse tonen, met Real Madrid op kop. Althans, dat vertelt de Franse sportkrant L’Équipe - doorgaan goed op de hoogte. Het dagblad wijdt een volledige voorpagina aan Camavinga en stelt dat de Madrilenen concrete interesse tonen. Het nummer vier uit Ligue 1 zal haar vel echter duur verkopen. Voorzitter Olivier Létang zou mikken op minstens 100 miljoen euro. De duurste uitgaande transfer voor Rennais bedraagt op dit moment 30 miljoen euro, toen Ismaïla Sarr afgelopen zomer naar de Engelse eersteklasser Watford trok. Een extra troef voor Rennais: de tiener zette eerder dit jaar zijn handtekening onder een verbeterd contract tot medio 2022. Real zal dus diep in de buidel moeten tasten.

Camavinga is inmiddels ook Frans jeugdinternational. Vorige maand werd hij opgeroepen voor de U21. Hij speelde meteen tweemaal de volle negentig minuten in de matchen tegen Georgië (3-2-winst) en Zwitserland (3-1-verlies).