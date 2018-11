“PSG riskeert uitsluiting uit Champions League als UEFA boekhouding opnieuw grondig doorneemt” LPB

15 november 2018

13u13

Bron: L'Equipe/Reuters 0 Ligue 1 Wordt PSG door de UEFA uit de Champions League gezet? Volgens de Franse sportkrant L’Equipe is het een scenario waar de Parijse topclub rekening mee moet houden. Een nieuwe doorlichting van de boekhouding door de UEFA heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor de club van Rode Duivel Thomas Meunier.

Dàt de UEFA de boekhouding van PSG opnieuw grondig wil doornemen, is te danken aan recente onthullingen van het klokkenluidersplatform Football Leaks. Die onthullingen hebben voor de voetbalbobo’s duidelijk dé trigger gevormd. Bij de Europese voetbalbond klonk het begin deze week namelijk resoluut: “Een onderzoek of een club de regels van de Financial Fair Play (FFP) heeft nageleefd, kan te allen tijde worden heropend”. Duidelijke taal. Nochtans leek er tijdens de voorbije zomer voor PSG geen vuiltje aan de lucht. De ICFC, een controleorgaan dat Financial Fair Play-zaken onderzoekt voor de UEFA, pleitte de miljoenenclub uit Parijs op 13 juni vrij van schuld van alle schuld. PSG had geen enkele financiële richtlijn geschonden. Case closed, heette het. Tot Football Leaks het vuurtje begin november weer oppookte.

Zijn er dan zaken waarover de UEFA (alsnog) kan vallen? Toch wel volgens L’Equipe. Overgewaardeerde sponsorovereenkomsten bijvoorbeeld. Gesteld dat de ICFC bij een doorlichting die sponsordeals tot hun reële waarde terugbrengt, kan de boekhouding van een club dieper in het rood gaan dan toegelaten door de UEFA. Een scenario dat PSG overigens niet onbekend is. Eerder dit jaar werd de waarde van de sponsorcontracten van de club met Qatar Tourism Authority, beIN Sports en andere geldschieters herleid van 138 tot 87 miljoen euro. Een inkrimping met 37 procent. U raadt het al: als de ICFC de kam een tweede keer bovenhaalt, dreigt er onheil voor PSG. Ook al omdat de UEFA zinnens is om de afwikkeling van de monstertransfers van Mbappé en Neymar, waarvoor de Parijzenaars respectievelijk 180 en 222 miljoen op tafel legden, onder een vergrootglas te leggen.

30 miljoen

Voor een goed begrip: UEFA-regels stipuleren dat het deficit voor een club tijdens een boekjaar niet meer dan 30 miljoen euro mag bedragen. L’Equipe berekende dat bij een nieuwe doorlichting de negatieve balans voor PSG tot 84 miljoen euro zou kunnen oplopen. Te veel om te voldoen aan de FFP-regels. Bij een inbreuk daarop zijn er diverse sancties mogelijk: een transferverbod voor één of meerdere periodes, zware boetes, maar ook een verbanning uit de Champions League. Dat laatste scenario sluiten ze in Frankrijk niet uit. “Voor PSG wordt voldoen aan de FFP-regels even moeilijk als het winnen van de Champions League”, klinkt het veelzeggend.

