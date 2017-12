"Over een speler als Meunier beschikken en die niet gebruiken, dat is verspilling" Mike De Beck

10u24 0 AFP Ligue 1 Thomas Meunier heeft zich woensdag weer laten opmerken. In de goede zin van het woord welteverstaan. De rechtervleugelverdediger van Paris Saint-Germain pakte in de Coupe de la Ligue uit met twee assists in de 2-4-zege van de Parijzenaars. Al kunnen sommigen niet begrijpen dat de Rode Duivel niet altijd keuze nummer één is van Unai Emery.

De Spaanse coach van het sterrenensemble passeert Thomas Meunier al eens in zijn basiself, maar kwam onlangs wel met een uitleg op de proppen. "Ik ben heel tevreden over Thomas Meunier", vertelde de T1. "Ik heb hem gevraagd om wat geduld uit te oefenen. Dani Alves is klaar om alle wedstrijden te spelen en ik kan ook wat roteren."

Meunier kreeg ondertussen wel de steun van Rolland Courbis, de Franse ex-coach van onder meer Bordeaux, Toulouse en Marseille. "Over een speler als Thomas Meunier beschikken en die niet gebruiken, dat is verspilling. Het is jammer dat ze hem zo weinig gebruiken", liet de man in een tweet verstaan.

Avoir un joueur comme @ThomMills et ne pas s en servir c’est du gaspillage. C’est dommage d’aussi peu s’en servir. @PSG_inside Rolland Courbis(@ rollcourbis) link

Opnieuw twee assists voor @ThomMills! 👌🇧🇪 #RCSAPSG pic.twitter.com/iBgnAjtqZC Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link