“Niet slecht voor een zwarte”: Franse commentator zwaar uit de bocht na goal van ploegmaat Sels TV

04 april 2019

15u52 0 Ligue 1 “Niet slecht voor een zwarte”, zei Daniel Bravo gisteren op de Franse televisie toen Strasbourg-spits Nuno da Costa de openingsgoal had gemaakt voor zijn ploeg tegen Reims. Een wel héél ongelukkige uitschuiver, die al gauw de ronde deed op sociale media. Bravo en Costa hebben het voorval intussen uitgeklaard.

Daniel Bravo speelde in zijn carrière voor onder andere Monaco en PSG. Hij maakte ook deel uit van het nationale elftal van Frankrijk toen dat in 1984 het Europees Kampioenschap won. Gisterenavond was hij aan het werk voor beIN Sports om de Ligue 1-match tussen Strasbourg en Stade Reims te becommentariëren. En hij zal zich dat avondje nog wel even heugen...

Daniel bravo a craqué ?

"C’est pas mal pour un NOIR ... un joueur qui n’a été titulaire que 17 fois "#RCSASDR #rcsa #ligue1 #ligue1conforama pic.twitter.com/lDzmMoxIKm madridista(@ josemaddridd) link

Wanneer Strasbourg-aanvaller Nuno da Costa de thuisploeg op voorsprong bracht door een penalty om te zetten, reageerde analist Bravo nietsvermoedend met “Zes goals en vijf assists voor deze jongen. Dat is niet slecht voor een zwarte.” Hij probeerde zijn fout nog recht te zetten door er vliegensvlug “Een speler” aan toe te voegen, maar al gauw ging zijn uitschuiver rond op sociale media.

Loslippig

De commentator besefte dat zijn uitspraak heel ongelukkig was en verontschuldigde zich na de match meteen bij Da Costa in persoon. Hij gaf toe te loslippig zijn geweest. De speler viel er verder niet over en aanvaarde Bravo zijn excuses. Hij postte zelfs een foto van hun twee op Twitter. “Maak jullie maar geen zorgen, een uitschuivertje kan iedereen wel eens overkomen. Hij werkt gewoon te veel. Ze zouden moeten stoppen met midweekmatchen”, stond erbij te lezen.

Pas d’inquiétude, un lapsus ça arrive, il travaille trop! @beinsports_FR arrêtez les matchs en milieu de semaine svp 😉 pic.twitter.com/MOITun9t15 Nuno Da Costa(@ Nuno_DC) link

Ook voor Bravo’s werkgever is de kous hiermee af. Die zal Bravo geen sancties opleggen, maar maakt wel duidelijk dat racisme niet thuishoort op de zender. “BeIN Sports wil zich samen met zijn analist excuseren voor de opmerkingen tijdens Strasbourg-Reims. Deze kunnen choquerend zijn overgekomen en druisen in tegen de waarden van de zender en zijn medewerkers.”

“Wij willen iedereen er doen aan herinneren dat wij tegen alle vormen zijn van discriminatie, in dit geval racisme. Wij staan in voor diversiteit, gelijkheid en respect tijdens al onze uitzendingen.”

beIN SPORTS et son consultant s’excusent pour les propos tenus lors du match Strasbourg – Reims, qui peuvent être considérés comme choquants et qui vont à l’encontre des valeurs prônées par la chaîne et sa rédaction.

1/2 beIN SPORTS(@ beinsports_FR) link

Afgelopen zaterdag won Da Costa met Strasbourg de finale van de ‘Coupe de la Ligue’ in Frankrijk door na penalty’s (4-1) te winnen van Guingamp dat eerder verrassend Paris-Saint-Germain had uitgeschakeld. Matz Sels, die nochtans nummer 1 is, stond toen niet in doel bij Strasbourg. Gisteren stond de Rode Duivel wel gewoon weer onder de lat.