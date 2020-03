“Neymar houdt zich wel degelijk aan regels zelfisolatie”, zegt entourage ODBS

30 maart 2020

06u44

Bron: Belga 0 Ligue 1 PSG-ster Neymar, die na het stopzetten van de Franse competitie naar zijn vaderland Brazilië trok, houdt zich daar wel degelijk strikt aan de regels van zelfisolatie. Dat verklaart zijn entourage. Die reageert daarmee op de controverse die is ontstaan rond foto’s die Neymar donderdag zelf op Instagram postte en waarop onder meer te zien is hoe hij met wat vrienden voetvolley speelt.

“Nochtans ontvangt hij geen enkel bezoek”, klinkt het in een persbericht. “Hij leeft in zijn huis volledig afgezonderd van de buitenwereld en doet dat met een aantal mensen die samen met hem de reis vanuit Frankrijk maakten. Op de foto die zoveel ophef maakte staan alleen mensen die in Parijs ook al bij hem waren. Enige uitzondering daarop is zijn zoon Davi Lucca, die bij zijn vader kwam wonen. Neymar stelde aan zijn metgezellen zijn huis beschikbaar, zodat ze daar in quarantaine kunnen verblijven, totdat ze weer naar hun familie mogen.”

“Om in vorm te blijven en blessures te vermijden werkt Neymar thuis samen met zijn trainer Ricardo Rosa aan zijn conditie. Hij wacht vol ongeduld tot we deze trieste periode voor de mensheid achter de rug hebben en er weer gevoetbald kan worden.”

Lees ook: ‘Social distancing’? Daar heeft Neymar in Brazilië blijkbaar nog niet van gehoord