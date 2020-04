“Mensen denken dat je alleen voor het geld bij PSG voetbalt. Maar als je voor geld kiest, ga je wel naar China” ABD

27 april 2020

10u04

Bron: YouTube 0 Ligue 1 Marco Verratti (27) houdt niet van de ‘vooroordelen’ die het grote publiek heeft over Paris Saint-Germain. Dat spelers alleen voor het geld kiezen als ze naar PSG trekken, klopt niet, vindt hij.

Zes à zeven miljoen euro. Dat is het geschatte jaarloon van Marco Verratti bij PSG, de club waar hij in 2012 als 19-jarige naartoe trok. De Italiaanse middenvelder verliet toen zijn jeugdclub Pescara voor een transferbedrag van 12 miljoen euro en is intussen - samen met Thiago Silva - de speler van het huidige team die het langst bij de club actief is.

Verratti was een van de eerste miljoenenaankopen van de Qatarese eigenaars, die in 2011 aantraden. Sindsdien stelde PSG een sterrenteam samen - topvoetballers à la Neymar worden verleid met enorme salarissen.

Máár, zegt Verratti, wij kiezen niet enkel voor het geld. “Mensen denken dat misschien wel, maar dat is echt niet het geval”, vertelt Verratti in een interview met Laure Boulleau (ex-vrouwenploeg PSG) op YouTube. “Als een speler voor het geld kiest, gaat hij wel naar China. Als je voor PSG speelt, kies je voor een project dat ooit moet leiden tot de Champions League-zege.”

“Bij de start van dit project en nu nog altijd vragen veel spelers me of ik geen goed woordje kan doen bij de voorzitter. Ze willen ook graag voor PSG spelen. Deze club hoort gewoon bij de zeven, acht beste clubs ter wereld.”

Ondanks zes landstitels in zeven jaar heeft PSG nog steeds niet behaald waarvoor de Qatari zoveel geld pompen in de club: de Champions League-trofee. Sinds het seizoen 2012-2013 overleven ze - zoals verwacht - telkens de groepsfase, maar verder dan een kwartfinale geraakte de Parijse club nog niet. Na winst van Borussia Dortmund staat het dit seizoen opnieuw in de kwartfinale van de - voorlopig on-hold gezette - Champions League.

