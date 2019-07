“Het gaat niet meer over voetbal”: voormalige ‘beschermengel’ van Neymar haalt zwaar uit naar diens vader YP

04 juli 2019

08u24

Bron: L'Equipe 0 Neymar Gisteren pakte L’Equipe al groot uit met het pokerspel tussen Neymar Jr., Paris Saint-Germain en FC Barcelona , maar daarnaast had de Franse sportkrant ook nog een uitgebreid interview met Eduardo Musa. Hij was de “beschermengel” van Neymar toen hij nog voor Santos en later voor Barcelona uitkwam en hij meent te weten waarom de carrière van zijn gewezen protégé in het slop zit. De voornaamste reden achter het verval: Neymar Senior.

Eduardo Musa conseille à Neymar de retourner à Barcelone

« Je n’ai pas d’information inside mais je répond oui. Après, j’ignor si le PSG va le laisser parti. Pr Neymar, ce serait mieux qu’il retourn au Barça. Il semblerait qu’il ne soit plu le bienvenu dan le vestiaire du PSG » pic.twitter.com/gKZHTwJgYZ deportivofficiel(@ MehomeFabrice) link

Hierboven Neymar Junior met Eduardo Musa in betere tijden.

De deur van de voetbalwereld gooide hij achter zich dicht. Nadat hij lang de vertrouwenspersoon van Neymar was, nam hij eind 2017 een rol op in en werd hij later zelfs voorzitter van... de Braziliaanse skateboardfederatie. Een radicale carrièreswitch voor de man die gedurende vijf jaar héél dicht bij Neymar Junior stond. Meer zelfs: ‘Duda’, de bijnaam van Eduardo Musa, werd zelfs gezien als de beschermengel, de rechterhand van Neymar. Persverantwoordelijke, commercieel directeur en marketingzaken; hij ging geen taak uit de weg. Een geschil waarbij hij de clan-Neymar voor de rechter trok omdat zijn loon niet correct werd uitbetaald, lag aan de basis van de scheiding tussen hemzelf en de voetbalfamilie - de 680.000 euro die ‘Duda’ uiteindelijk nog uitgekeerd kreeg ten spijt. Net op het moment dat de aanvaller, die hij nog steeds als zijn kleine broer ziet, door misschien wel het diepste dal uit zijn carrière gaat, legt Musa de vinger op de wonde.

Gekkenhuis

“Ik werkte met hem van september 2010 tot oktober 2015. Ik was als zijn grote broer. Ik gaf hem raad, hielp hem mee opgroeien en stond hem bij in het dagelijkse leven. Zijn omgeving toen was als een gekkenhuis. Ik had geen privéleven meer omdat ik 24 uur op 24 bezig was met Neymar. Het was zeker geen opoffering, ik ging gewoon mee in de wervelwind. Dat ik wat ik geleerd had op marketing-, communicatie- en zakenniveau in de praktijk kon brengen, was een gouden ervaring. Neymar en ik werden tijdens dat avontuur zelfs vrienden, iets wat de zaken allemaal nog wat intenser maakte. Neymar was toen een knaap van 19, 20 jaar. Een super aangename kerel bovendien, makkelijk in de omgang, vrijgevig... Ik had me aan hem verbonden, ik wou hem verdedigen, beschermen. Ik werd zelfs zijn beschermengel genoemd. Of hij nu op café ging, dan wel de pers toesprak of met sponsors aan tafel ging; ik volgde hem overal. Omdat hij op elk vlak vooruit wilde gaan, schoolde hij zich bij. Communicatie, Engels, dictie. Hij leerde heel snel bij.”

Neymar Senior moet zich niet gedragen alsof hij de super pro is die alle aspecten van de carrière van zijn zoon kan regelen Eduardo Musa

Maar hoe kan het toch zijn dat iemand die nog niet eens zo lang geleden de chouchou was van de Brazilianen, nu een van de meest bekritiseerde voetballers ter wereld is? (zie ook video onder deze paragraaf) “Ik denk dat het komt omdat hij gestopt is de dingen te doen met zijn hart. Dat is het probleem. Neymar en zijn staff zijn constant in conflict. Ze weigeren elke vorm van kritiek (...) Het is net die conflictstrategie die ervoor zorgt dat Neymar in verval is geraakt. Hij is trouw aan diegene die aan zijn zijde staan sinds het begin. In de eerste plaats zijn vader, wat normaal is, maar dat schaadt hem ook. Neymar Senior moet zich niet gedragen alsof hij de super pro is die alle aspecten van de carrière van zijn zoon kan regelen. Neymar is een chique type, een aangename en genereuze jongen maar zijn imago toont net het tegenovergestelde. Er is dus een groot gedrags- en communicatieprobleem. En zijn vader is er verantwoordelijk voor. Je kan onmogelijk de carrière van een internationale topvoetballer in goede banen leiden terwijl je zelf enkel in vierde klasse hebt gewerkt. Mocht ik zoveel geld moeten beheren, zou ik beroep doen op de beste economen. Het is niet toevallig dat Neymar problemen heeft met zijn belastingen.”

Toen deze fans gevraagd werd of ze Neymar missen bij de nationale ploeg, was hun verdict duidelijk:

“Nee, weg met Neymar! We hebben Coutinho, we hebben Everton, we hebben Gabriel Jesus en Alisson, de beste van allemaal!”

‘Duda’ twijfelt er niet aan dat Neymar Senior de voornaamste reden was van zijn scheiding met de familie. “Ik was constant bij Neymar en ik hield er gaandeweg een andere visie op na dan Neymar Senior. Ik heb altijd alles zo goed mogelijk proberen te professionaliseren, terwijl zijn vader gewoon vrienden en vrienden van die vrienden bij de entourage wilde halen. Daar ligt de voornaamste reden van onze scheiding. Hij is de baas, dus hij heeft het laatste woord. En wanneer hij me een financieel voorstel deed dat minder was dan dat ik op dat moment had, was de maat vol.”

Terug naar Barcelona?

Gevraagd naar of hij denkt dat Neymar volgend seizoen opnieuw bij Barcelona speelt, is ‘Duda’ duidelijk. “Ik heb natuurlijk geen inside information, maar ik denk van wel (...) Het zou het beste zijn voor hem. Het lijkt erop alsof hij niet meer welkom is in de kleedkamer van zijn huidige ploeg, dus dan is het het beste dat hij terugkeert naar de ploeg waar hij wél gelukkig was”, aldus Duda die betwijfelt of Neymar weer tot publiekslieveling kan uitgroeien. “Dat hangt af van zijn liefde voor het voetbal. Als je zijn sociale media bekijkt, zie je dat Neymar en zijn staff alleen maar bezig zijn met zaken. Foto’s gepost in een restaurant, aan de voet van de Eiffeltoren of vanop evenementen... Het gaat niet langer over sport. Hij moet snel de liefde voor het spelletje terugvinden. En hij is diegene die daarvoor de sleutel in handen heeft.”