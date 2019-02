“Dit is de nieuwe Pele”: Mbappé blijft hoge ogen gooien met geweldige kunststukjes ODBS

21 februari 2019

14u50 2 Ligue 1 Na Messi is hij de enige speler uit een van de vijf Europese topcompetities die al de kaap van de twintig competitiegoals gerond heeft. Kylian Mbappé tovert en is niet langer af te stoppen. De lofzangen blijven niet uit, van onder andere Arsène Wenger. “Toen ik hem voor het eerst zag, zei ik: ‘dit is Pele’”.

Ondanks dat de Qatarese eigenaars al voor meer dan een miljard euro aan transfergeld in de club hebben gestoken, heeft PSG nog niet één keer de kwartfinales van de Champions League overleefd. Maar kijk, een geweldige match op Old Trafford later is de Parijse trots plots een van de topfavorieten op eindwinst. Zo snel gaat dat in voetbal. Zonder Neymar en Cavani het onder Solskjaer herboren Manchester United volledig zoek gespeeld. Dankzij het geweldige duo Di Maria - Mbappé. Wat meer is: die twee trekken die lijn vrolijk door in de Ligue 1. Daar telt PSG na de 5-1-zege van gisteravond tegen Montpellier inmiddels al 15 punten voorsprong op eerste achtervolger Lille. Bekijk hieronder de doelpunten, met onder andere twee own-goals maar ook een pareltje op rechtstreekse vrije trap van Di Maria.

Mbappé, die ook geweldig scoorde op Old Trafford, bekroonde zijn topvorm gisteren met een nieuwe goal (de 5-1 via een afgeweken bal), maar vooral met enkele héérlijke acties. Eentje waarbij de 20-jarige aanvaller met een straffe panna aan de hoekschopvlag rechtsachter Daniel Congré voor schut zette. Alleen het vervolg liet nog te wensen over.

Een andere stukje van de dikwijls onnavolgbaar snelle techniek van Mbappé, was hoe hij eerst met een opwipper en daarna een kopbal twee tegenstanders het nakijken gaf, om dan na een één-twee nonchalant af te spelen. ‘Ici, c’est Paris.’ Duidelijk al geregeld getraind met Neymar. Een actie regelrecht uit diens hoogstpersoonlijke ‘Encyclopedie der Treiterige Dribbels’.

Ook het voorbije weekend trof Mbappé al heerlijk raak op het veld van Saint-Etienne. Die goal was goed voor een 0-1-zege.

In de Ligue 1 zit Mbappé inmiddels aan 20 goals en 8 assists... in 19 matchen. Alleen Messi heeft ook al de kaap van de twintig goals gerond in een van de vijf Europese topcompetities. Met ook nog 4 goals en 4 assists in 7 Champions League-matchen cijfers waarmee de Franse wereldkampioen op gelijke hoogte staat met Messi en Ronaldo.

Arsene Wenger werd deze week op de Laureus Sports Award bekroond met een ‘Lifetime Achievement Award’ en werd er ook gevraagd naar het fenomeen-Mbappé. “Toen ik hem voor de allereerste keer bezig zag, maakte ik direct de vergelijking met Pele. Ik zei zelfs: dit is Pele”, aldus de Franse ex-coach van Arsenal bij CNN. “Zijn combinatie van snelheid en intelligentie plus zijn koele houding wat betreft stress, maakt hem uniek. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Nu is het aan hem om te blijven werken en beter worden. Maar wanneer iemand op zijn twintigste al gescoord heeft in de finale van een wereldbeker, die ook gewonnen heeft en al enkele keren kampioen gespeeld is met zijn club, wat kan je dan zeggen? De cijfers liegen niet. Mbappé is een buitengewone voetballer en Frankrijk mag blij zijn met hem”, besloot Wenger, die zeker openstaat voor een nieuwe job in het voetbal. “Dat hoeft zeker niet als trainer te zijn. Mijn liefde voor de sport blijft intact.”