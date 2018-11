“Catastrofaal debuut”: de eerste maand van Thierry Henry bij Monaco is er eentje om heel snel te vergeten TLB

Bron: L'Equipe/GOAL.com 0 Ligue 1 Thierry Henry (41) is vandaag exact een maand in dienst bij Monaco. Veel plezier beleefde de voormalige assistent van Roberto Martínez echter nog niet bij de ploeg uit het Prinsdom. “Een catastrofaal debuut”, schrijft de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe zelfs.

Monaco speelde al zes matchen onder Thierry Henry. De trieste balans: twee puntendelingen en vier nederlagen. ‘Titi’ zal niet al te veel verwacht hebben wanneer hij midden oktober als een rockster werd voorgesteld als opvolger van de Portugees Leonardo Jardim. Maar het mocht toch net iets meer zijn dan vorige week.

Monaco mocht twee keer in het eigen Stade Louis II spelen. Maar met twee nederlagen, acht tegengoals en nul gemaakte doelpunten werd het een gitzwarte week. In de Champions League moest Club Brugge zelfs niet zijn beste wedstrijd spelen om met 0-4 te winnen en Monaco zo bijna zeker uit Europa te knikkeren. Zondag volgde dan ook een bolwassing tegen Paris Saint-Germain, dat spelers als Thomas Meunier zelfs op de bank kon laten.

“Telkens zeggen mensen me dat het niet erger kan worden. Maar toch is al een paar keer gebleken dat dat wél kan”, liet Henry zich al ontvallen. De topschutter aller tijden van de Franse nationale ploeg krijgt de trein niet op de rails. En daarbij komt nog dat de omstandigheden allerminst helpen. Zijn derde doelman die moet depanneren en pijnlijk in de fout gaat: pech. Zijn jonge spitsen die kans op kans de nek om wringen: pech. Sleutelspeler na sleutelspeler die geblesseerd uitvalt: dikke pech. Henry zit in de hoek waar de klappen vallen.

Interlandbreak

Tegen PSG voegde Nacer Chadli zich bij de lange lijst geblesseerden, ook het bij FC Barcelona gevormde toptalent Jordi Mboula volgde daarna nog. Het aantal geblesseerden bij Monaco staat daardoor op dit moment op zestien. Rony Lopes, Pellegri, Serrano, Subasic, Raggi, Geubbels, Ndoram, Jovetic, Glik, Sylla, Aholou, Traoré, Golovin en Touré zijn allemaal out en ook op Radamel Falcao kon Henry al een tijdlang niet rekenen. De Colombiaan is inmiddels wel weer fit, maar in de beste vorm van zijn leven zit ‘El Tigre’ zeker niet.

Om maar te zeggen: de interlandbreak komt niet ongelegen voor de Franse landskampioen van 2017. Op 24 november staat Monaco voor de verplaatsing naar Caen. De ex-ploeg van Ivan Santini heeft, als eerste ploeg op een veilige plaats, voorlopig vijf punten meer verzameld dan Monaco. De Monegasken delen de laatste plaats met Guingamp. Van ex-topspits met een standbeeld in de schaduw van het Emirates Stadium (Arsenal) tot de geplaagde trainer van de Franse hekkensluiter: Henry ondervindt dat het snel kan gaan in het voetbal.