Liefdesbericht op Instagram nekt beruchte ‘spookvoetballer’, die gisteren tijdens politietransport ontsnapte ABD/GVS

17 december 2019

08u47 2 Buitenlands voetbal “Spookvoetballer’ Bernio Verhagen is bij de lurven gevat. De 25-jarige Nederlander ontsnapte gisteren tijdens een politietransport naar het Deense Holstebro, nadat hij eind november werd gearresteerd omdat hij zich had voorgedaan als profvoetballer. De politie kon hem deze nacht opsporen en oppakken nadat een foto op Instagram zijn locatie verraadde. En zo wordt een onwaarschijnlijk verhaal nog dat tikkeltje gekker.

Tijdens een politietransport van de rechtbank van Viborg naar de gevangenis naar Holstebro kon Bernio Verhagen ontsnappen. De lokale politie zette meteen een klopjacht in, die om 4u deze nacht succesvol werd afgerond. Niet enkel door de grootschalige speurtocht, maar vooral omdat onze noorderbuur via een verhaal op Instagram zijn locatie verraadde. Verhagen plaatste een statement waarin hij meer uitleg verschafte over een incident met zijn vriendin, waardoor de speurders makkelijk zijn locatie konden achterhalen. “Vandaag heb ik de gevangenis verlaten en op dit moment ben ik onderweg naar een vriend in Zweden. Ik zal mij op de achtergrond houden, totdat mijn zaak voorkomt op 10 januari”, klonk het. Daarna plaatste Verhagen ook nog een foto van hem en zijn vriendin in een restaurant. “Ik hou van je. Alles komt goed liefste, dat beloof ik je!”, luidde het bijschrift.

Mishandeling

De Deense tweedeklasser Viborg FF legde vorige maand een strafrechtelijke klacht neer tegen de ‘spookvoetballer’ en zijn zaakwaarnemers. Afgelopen zomer bood een spelersmakelaar, die zich voordeed als medewerker van het grote managementbureau Stellar Group, Verhagen aan bij Viborg. De Nederlander zou in januari verkassen naar China, maar wilde nog een halfjaar bij de Deense ploeg aan de slag. Viborg FF legde Verhagen vast zonder dat ze hem eerst aan het werk zagen. Geen goed idee, zo bleek. Het niveau van Verhagen was zo schrijnend, dat hij meteen uit de A-kern geweerd werd. Zijn contract werd ontbonden en Viborg diende klacht in. “Er is duidelijk sprake van fraude, waarbij waarschijnlijk meerdere mensen in verschillende landen zijn betrokken”, meldde de Deense club.

Verhagen werd vervolgens gearresteerd door de Deense politie op verdenking van diefstal én mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij zat drie weken in hechtenis in Holstebro en verscheen gisteren voor de rechtbank van Viborg. Daar werd beslist dat hij nog vier weken langer in hechtenis zou blijven vooraleer er een definitieve uitsprak kwam. Maar op de terugweg naar Holstebro wist Verhagen te ontsnappen.

Verhagen heeft intussen een beruchte reputatie opgebouwd. De amateurvoetballer zou in totaal minstens vier voetbalclubs over de hele wereld opgelicht hebben.