Licht gaat uit bij Dembélé in China: ex-Rode Duivel krijgt in slotfase rood voor smerige trap

29 augustus 2020

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Buitenlands voetbal Het werd voor Mousa Dembélé, vier dagen na de 1-5-nederlaag tegen het Shandong Luneng van Marouane Fellaini, opnieuw een speeldag om snel te vergeten. Zijn Chinees team Guangzhou R&F verloor met 2-0 van Shenzhen en Dembélé kreeg diep in blessuretijd rood na een smerige schop.

Dai en Xu Yang zorgden voor de doelpunten in Dalian. Bij Dembélé sloeg de stoppen zes minuten in blessuretijd door. De voormalige Rode Duivel trapte aan de cornervlag de tijdrekkende invaller Li Yuanyi hard tegen het achterbeen en mocht zo iets eerder dan zijn ploegmaats gaan douchen.

Guangzhou R&F is in groep A na acht speeldagen zesde met zeven punten. Shenzhen telt drie punten meer. Het Shandong Luneng van Marouane Fellaini leidt de poule. Fellaini en co treffen later zaterdag Dalian Pro, de moederclub van Yannick Carrasco.

Het Chinese voetbalseizoen moest normaal starten in februari, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus. De zestien ploegen zijn verdeeld in twee poules. De wedstrijden van groep A gaan door in Dalian, groep B in Suzhou. De spelers verblijven in een bubbel en mogen die tussen de wedstrijden door niet verlaten.

