Lichaam geborgen uit wrak vliegtuigje Sala, lijkschouwer aan identificatie begonnen IB/LPB/Daimy Van den Eede

07 februari 2019

13u11

Bron: BBC, Belga, AP 7 Buitenlands Voetbal Het lichaam in het wrak van het vliegtuigje dat van de radar verdween boven het Kanaal met aan boord voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson, is geborgen. Dat meldt de BBC op gezag van het onderzoeksteam. Het is nog niet duidelijk of het om de 28-jarige Argentijnse spits of om de piloot gaat.

De Air Accidents Investigation Branch (AAIB) zegt dat de bergingsoperatie in moeilijke omstandigheden moest worden uitgevoerd, maar dat de operatie “op een zo waardig mogelijke manier” is verlopen. De families van Sala en Ibbotson werden de hele tijd op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Sala en Ibbotson zaten op maandag 21 januari met zijn tweeën in het kleine vliegtuig dat op weg was van Frankrijk naar Cardiff, nadat Sala van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het vliegtuig verdween die avond van de radar boven het Kanaal. Het wrak van het vliegtuigje is afgelopen zondag ten noordwesten van het eilandje Guernsey gevonden. Een dag later werd bekendgemaakt dat er een lichaam in het wrak zichtbaar was.

Pogingen om het toestel vanaf de zeebodem naar boven te tillen, zijn mislukt vanwege het slechte weer. Het geborgen lichaam werd vervoerd naar het Isle of Portland. Rond het middaguur werd het lichaam in een ziekenwagen overgeladen. Een lijkschouwer moet nu onderzoeken over wie het gaat: Emiliano Sala of piloot David Ibbotson.

