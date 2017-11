Lewandowski zal in de toekomst wel twee keer nadenken vooraleer hij nog eens 23.000 euro betaalt om 'ziek kind' te helpen Redactie

De Poolse stervoetballer Robert Lewandowski is slachtoffer geworden in een grote oplichtingszaak. De spits van Bayern München betaalde ruim 23.000 euro voor de oogoperatie van het Poolse jongetje Antosia Rudzkego (2). Antosia had oogkanker en ruim 350.000 euro nodig voor een dure operatie in Amerika. Alleen, het jonge patiëntje bleek helemaal niet te bestaan.

Lewandowski werd vandaag in Wrocław gehoord in de zaak die enkele maanden geleden speelde en in Poolse media veel aandacht kreeg.



Het onderwerp was dan ook aandoenlijk. De jonge Antosia leed aan een levensbedreigende ziekte. Zijn ouders hadden ruim 350.000 euro nodig voor een kostbare oogoperatie in de Verenigde Staten. Zonder de ingreep zou hun zoontje blind worden. Met veel pijn en moeite hadden Antosia’s vader en moeder 235.000 euro bij elkaar gesprokkeld. Daarvoor hadden ze hun huis en auto verkocht en geld geleend van vrienden.

Screenshot Een screenshot van de website van de inzamelingsactie voor Antosia Rudzkego.

EPA Lewandowski.

Inzamelingsactie

Ze waren er bijna, zo stelde de 23-jarige Michal Sienicki. Hij was een geldinzamelingsactie begonnen om de jonge Antosia te redden. De zaak werd opgepikt door Poolse media en heel wat mensen waren bereid om de zaak het laatste benodigde duwtje in de rug te geven. Zo ook Robert Lewandowski. De Poolse prijsschutter en zijn vrouw Anna doneerden 23.561 euro (100.000 Poolse zloty).



Afgelopen juli werd Sienicki echter ontmaskerd als fraudeur. Antosia bleek niet te bestaan. Zijn weldoener had het hele verhaal verzonnen en bood op Facebook zijn excuses aan. Sienicki gaf aan al het geld terug te zullen geven aan de donateurs. Enige tijd later plaatste hij ook een kopie van de overboeking aan Robert Lewandowski.



Malgorzata Klaus, woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Wroclaw, bevestigde vandaag dat Lewandowski is gehoord. "Hij is als slachtoffer ondervraagd", tekenden Duitse en Poolse media op. Lewandowski bereidt zich momenteel met de Poolse nationale ploeg voor op de oefeninterland tegen Uruguay, vrijdag in Warschau.